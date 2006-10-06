خانواده ها تشنج در سنين مختلف را جدي بگيرند / تكرار تشنج منجر به آسيب سلول هاي مغز مي شود

دكتر پروين پورطاهريان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در صورتي كه تشنج علت مشخصي نظير ابتلا به بيماري نظير ابتلا به تومور مغزي داشته باشد و به آن اهميت داده نشود ، بيماري در آن فرد پيشرفت خواهد كرد.

وي اظهار داشت: در صورتي كه علت تشنج در فرد ناشي از وجود ضايعه مغزي بوده و قابل درمان باشد اما مورد درمان قرار نگيرد ، حملات ناشي از آن در بيمار افزايش خواهد يافت.

پورطاهريان گفت: حملات تشنجي زمان مشخصي ندارد و ممكن است افراد حتي هنگام عبور از خيابان و يا در ارتفاعات دچار اين حملات شوند. حتي در بسياري از موارد زنان بيماري بودند كه هنگام تشنج مشغول آشپزي بودند كه موجب سوختگي ها در اين بيماران شده است.

وي با بيان اينكه تشنج در خواب مي تواند منجر به ايجاد خفگي در بيمار شود ، گفت: تكرار حملات تشنج در افراد در درازمدت منجر به آسيب رساندن به سلول هاي مغزي مي شود. بنابراين حتي اگر صدمات جسمي براي فرد ايجاد نكرده باشد دچار عوارض ناشي از آسيب به سلول هاي مغزي خواهد شد.

معاون آموزشي انجمن صرع ايران تصريح كرد: در مواردي كه كودكان و يا ديگر افراد در مقاطع سني مختلف به علت بيماري دچار تشنج مي شوند اين حملات در خانواده جدي گرفته شده و مورد درمان قرار مي گيرد اما ممكن است در برخي موارد عدم آگاهي لازم درمان و مصرف داروها به شيوه صحيح صورت نگيرد.

وي گفت: در برخي موارد ديگر ممكن است بيمار به علت طولاني بودن مدت درمان و استفاده از داروها ، از ادامه درمان خسته شده و آن را به صورت مداوم و مستمر ادامه ندهد بنابراين دچار عوارض ناشي از حملات خواهد شد.

پور طاهريان افزود: برخي خانواده ها هنوز از خطراتي كه به واسطه تشنج ، بيمار را تهديد مي كند آگاهي ندارند. بنابراين گمان مي كنند كه به جاي مصرف مداوم دارو مي توانند با اين حملات كنار بيايند تا دچار عوارض ناشي از مصرف طولاني مدت دارو نيز نشوند در صورتي كه همه داروها عوارض دارد اما پس از درمان و قطع دارو ، مشكل عوارض دارويي جبران پذير است اما عوارض ناشي از عدم درمان ، جبران ناپذير خواهد بود.