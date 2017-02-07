۳۱۰ روستای استان بوشهر به شبکه گازرسانی متصل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح سه‌شنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های گازرسانی در استان بوشهر اظهار داشت: ۵۸۰ کیلومتر شبکه گاز در شهرستان جم اجرایی شده و از ۸۳ روستای شهرستان جم ۵۷ روستا گازرسانی شده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۸ درصد خانوار روستایی شهرستان جم از گازرسانی برخوردار هستند، ادامه داد: روستای سرچشمه شهرستان جم تا پایان امسال گاز رسانی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر بیان کرد: ۷۰ درصد گازرسانی روستایی استان بوشهر در دولت تدبیر و امید صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تا قبل از دولت تدبیر و امید ۱۴۰ روستای استان به گازرسانی متصل شده بود و اکنون به ۳۱۰ روستا افزایش یافته است.

حسینی اضافه کرد: تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تنها ۲۷ درصد جمعیت روستایی گازرسانی شده بود و اکنون به ۸۰ درصد افزایش یافته و تا پایان سال به ۹۰ درصد خواهد رسید.