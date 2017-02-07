به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری تنگستان، عادل دهدشتی امروز در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی شهر آباد، ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، اظهارداشت: امیدوارم همه مردم و همچنین مسوولان تلاش لازم را برای رسیدن به اهداف و آمالی که مردم عزیز ایران اسلامی درسال ۵۷ به واسطه آن انقلاب کردند، داشته باشند.

وی بیان کرد: در سطح شهرستان تنگستان در یک فضای توأم با همدلی و همراهی مسئولان و تلاش و پیگیری مستمر نماینده مردم شاهد و ناظر آن هستیم، پروژه شاخصی که نیاز به تامین اعتبار از وجوه متمرکز و ملی داشته است، با قوت خوبی به کار خود ادامه می‌دهد؛ نمونه آن بزرگراه اهرم به برازجان است که تلاش شد اعتبار ملی به آن اختصاص یابد که از کریدور جنوب ذیل لایحه ۹۶ اعتبارات ملی مصوب شد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه بزرگراه بوشهر به دیر در بخش دلوار و آن قسمتی که در تنگستان است با سرعت خوبی در جریان است، گفت: اعتبار برای سد خائیز که برای تامین آب کشاورزی شهرستان است، مورد تصویب قرارگرفته و از محل تبصره ۱۲ ستاد بحران مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال برای این پروژه اختصاص یافته که امیدواریم قبل ازپایان سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز گردد که بتواند بخش زیادی از دغدغه کشاورزان عزیز شهرستان را برطرف کند.

فرماندار تنگستان افزود: طی دو تا سه ماه آینده با تکمیل بیمارستان امام حسین (ع) شهراهرم، تمام تلاشمان بر این است بتوانیم زمینه ورود پزشکان متخصص به شهرستان و همچنین موضوعات دیگر در این حوزه را دنبال کرده و شاهد تحول خوبی در این عرصه باشیم.

این مقام عالی دولت در شهرستان از تعامل و همدلی که بین شورای شهر آباد و دستگاه‌های اجرایی شهرستان و فرمانداری وجود دارد تشکر کرد و بیان داشت: تعامل و همراهی موجب ترغیب ما به جهت کمک‌های بیشتر برای کارهای جهادی در شهر آباد خواهد شد که در کمیته برنامه‌ریزی سال آینده نیز توجه ویژه‌ای به این شهر خواهیم داشت.

وی بیان کرد: در کمیته برنامه‌ریزی سال‌جاری اعتباری بالغ بر یک میلیارد و۲۰ میلیون تومان برای عمران و توسعه شهر آباد تصویب شده است.