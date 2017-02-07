مشکل پروژه های کرمانشاه تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران و در بازدید رئیس بانک مرکزی از چندین طرح و پروژه در استان کرمانشاه گفت: دولت محترم و آقای رئیس جمهور برنامه‌ریزی کرده بودند که اعضای محترم هیئت وزیران به استان‌ها تشریف بیاورند، به این منظور از ما نظر خواستند که حضور کدامیک از اعضای هیئت دولت محترم تر است و ما تقاضا کردیم که در خدمت آقای دکتر سیف و همکاران ایشان در بانک مرکزی باشیم.

وی افزود: هدف ما این بود که آقای دکتر سیف از مجموع کارهای اقتصادی و توسعه ای - که در استان است- بازدیدی داشته باشند.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: امروز آقای سیف علاوه بر مجموع بازدیدی که دارند در دو جلسه مهم با فعالان اقتصادی و شورای اداری استان حضور خواهند داشت.

وی گفت: امیدواریم از مساعدت ایشان در پیشرفت مسائل استان استفاده کنیم.

رازانی گفت: به لحاظ مجموع سیر کارهایی که در استان از گذشته شروع و انجام شده، از این به بعد شاهد افتتاح یکی پس از دیگری مجموعه پروژه‌های زیر ساختی و هم طرح های اقتصادی هستیم.

وی افزود: مردم استان نیز شاهد روزهای خوبی از این دهه فجر تا پایان سال و اوایل سال بعد خواهند بود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: همانطور که آقای دکتر اشاره کردند، مجموع پروژه‌های استان روند خوبی را دارد.

وی در خصوص موانع تولید در استان نیز گفت: من فکر می کنم مسئله تامین منابع مالی از این مشکلات است و براین اساس بحث هایی را با آقای سیف داشته ایم و در هر آنچه که مربوط به خود بانک ها و همینطور صندوق توسعه ملی است، سازکارها ساده تر و روانتر شود.

رازانی تصریح کرد: در استانی مثل استان کرمانشاه که از مراکز جمعیتی و استان های برخوردار، شاید مزیت های کمتری را داشته باشند، نیاز به مشوق هایی است که سرمایه‌گذار رغبت کند بیشتر به سمت استان‌هایی مثل ما بیاید.

وی افزود: مشوق هایی چون کمک های فنی و اعتباری می تواند در این حیطه قرار گیرد.