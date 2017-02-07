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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

با حضور وزیر بهداشت انجام شد؛

افتتاح زیرساخت‌های تولید واکسن در انستیتو پاستور

افتتاح زیرساخت‌های تولید واکسن در انستیتو پاستور

وزیر بهداشت، صبح چهارشنبه با حضور در موسسه انستیتو پاستور، زیرساخت‌ های تولید واکسن و فرآورده‌های دارویی و تشخیصی در این موسسه را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هومن کاغذیان رئیس مجتمع تحقیقات و تولید انستیتو پاستور در این مراسم، گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت دانش بنیان در مرکز رشد انستیتو پاستور به فعالیت می پردازند و به تولید فرآورده های جدید تشخیصی و دارویی می پردازند.

وی افزود: زیرساخت‌های تولید واکسن و فرآورده‌های دارویی و تشخیصی در انستیتو پاستور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در ۵ سایت افتتاح می‌شود.

کاغذیان با اشاره به استقرار ۴۰ شرکت دانش بنیان در مرکز رشد انستیتو پاستور خاطرنشان کرد: این شرکتها به تولید فرآورده‌های جدید تشخیصی و دارویی می پردازند.

رئیس مجتمع تحقیقات و تولید انستیتو پاستور ضمن اشاره به ارائه آموزش به دانشجویان PHD ، به وجود خدمات تشخیصی، پژوهش، تحقیق، فناوری، مرکز رشد و اکوسیستم دانش بنیان در مجتمع تحقیقاتی انستیتو پاستور اشاره کرد و گفت: این افراد پس از سه سال دوره آموزش با ادبیات تجارت دانش بنیان آشنا می‌شوند و می توان گفت انستیتو پاستور با داشتن ویژگی‌های آموزش، پژوهش، نوآوری و کارآفرینی در نظام سلامت، جزو دانشگاه‌های نسل چهارم محسوب می‌شود.

کد مطلب 3899863
حبیب احسنی پور

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