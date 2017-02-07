به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هومن کاغذیان رئیس مجتمع تحقیقات و تولید انستیتو پاستور در این مراسم، گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت دانش بنیان در مرکز رشد انستیتو پاستور به فعالیت می پردازند و به تولید فرآورده های جدید تشخیصی و دارویی می پردازند.
وی افزود: زیرساختهای تولید واکسن و فرآوردههای دارویی و تشخیصی در انستیتو پاستور با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در ۵ سایت افتتاح میشود.
کاغذیان با اشاره به استقرار ۴۰ شرکت دانش بنیان در مرکز رشد انستیتو پاستور خاطرنشان کرد: این شرکتها به تولید فرآوردههای جدید تشخیصی و دارویی می پردازند.
رئیس مجتمع تحقیقات و تولید انستیتو پاستور ضمن اشاره به ارائه آموزش به دانشجویان PHD ، به وجود خدمات تشخیصی، پژوهش، تحقیق، فناوری، مرکز رشد و اکوسیستم دانش بنیان در مجتمع تحقیقاتی انستیتو پاستور اشاره کرد و گفت: این افراد پس از سه سال دوره آموزش با ادبیات تجارت دانش بنیان آشنا میشوند و می توان گفت انستیتو پاستور با داشتن ویژگیهای آموزش، پژوهش، نوآوری و کارآفرینی در نظام سلامت، جزو دانشگاههای نسل چهارم محسوب میشود.
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