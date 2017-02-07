به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی صبح سه‌شنبه در جشنواره پخت غذاهای دریایی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای گناوه اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی، توانمندسازی بانوان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای مورد نیاز علاوه بر تقویت اقتصاد خانواده موجب رونق اقتصادی استان نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار شایسته این افراد برای دریافت حرفه آموزی هستند عنوان کرد: باید برنامه ویژه‌ای برای اشرف افراد جامعه انجام شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال مهمترین کار در پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و فنی و حرفه‌ای نقش به سزایی در این راستا دارد.

کازرونی بیان کرد: فنی و حرفه‌ای علاوه بر حرفه آموزی فرد را برای حضور موثر در بازار کار آماده می‌کند.

وی گفت: حرفه آموزی به بانوان علاوه بر توانمندسازی در نهایت موجب ارتقاء سطح کیفی زندگی شخصی آنان نیز می شود.