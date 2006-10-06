غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در خصوص چگونگي واگذاري و پذيرش شركت هاي مشمول واگذاري به منظور خصوصي سازي در بورس، گفت: دو سوم شركت هاي دولتي سودده هستند كه همين تعداد نيز به صورت كلي سهامشان قابل عرضه در بورس است.

وي با بيان اينكه حدود 700 تا 800 شركت دولتي قابل عرضه در بورس سودده است، تصريح كرد: سازمان خصوصي سازي وظيفه مديريت آماده سازي شركت هاي مشمول واگذاري هاي اصل 44 را در بورس دارد.

مدير عامل سازمان خصوصي سازي با اشاره به اخذ تراز نامه صورت هاي مالي سه ساله آخر شركت ها، اظهارداشت : بر اساس اين ترازنامه و صورت هاي مالي ، كارشناسان و حسابرسان قيمت پايه سهام شركت هاي مورد نظر قابل عرضه در بورس را مشخص مي كنند.

وي ادامه داد: پس از انجام كارهاي كارشناسي رسمي و ارزيابي ها توسط كارشناسان و اقتصاد دانان ، اين قيمت تعيين شده به بورس ارائه مي شود.

كردزنگنه خاطرشان كرد: در بورس نيز معمولا يك يا دو درصد سهام شركت به منظور تعيين و مشخص شدن قيمت پايه و اصلي ، عرضه مي شود كه پس از مشخص شدن قيمت دربورس ، سهام شركت به طور كلي عرضه مي شود.