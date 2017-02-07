دامغان۲۰۰۰جوان تحصیل کرده بیکار دارد/ فناوری موتور محرکه اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیکی پیش از ظهر سه شنبه در خلال افتتاح پروژه های شرکت برق دامغان با حضور وزیر ارتباطات، یکی از امتیازهای این شهرستان در حوزه اقتصادی و کشاورزی را سطح زیر کشت محصول استراتژیک پسته ذکر کرد و ابراز داشت: در سال زراعی جاری پسته کاران دامغانی موفق به فروش ۷۰۰میلیارد تومان پسته تولیدی خود شدند که ۸۰درصد آن به صورت تازه خوری فروخته شده است.

وی یکی از طرح های خوب دولت سازندگی را اتصال جاده دامغان به گلوگاه (کریدور شمال به جنوب) و کاهش ۱۲۰کیلومتری مسافت دامغان-گلوگاه ذکر کرد و افزود: توجه دولت به حوزه راه و شهرسازی توسعه کشور و رشد شهرستان ها را در برخواهد داشت.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی به امضای تفاهم نامه ۳۰۰میلیارد دلاری بین برخی کشورها و جمهوری اسلامی اشاره کرد و ابراز داشت: اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل برای حل مشکلات کشور است و مسئولان باید با اتکا به داخل از سرمایه های کشور و جوانان در راه توسعه ملی حمایت کنند.

حسن بیگی ادامه داد: با گذشت بالغ بر سه سال از عمر دولت یازدهم شاهد دستاوردهای بسیار بزرگی هستیم که امروز از خود عملکرد درخشانی برجای گذاشته است و با همگرایی و همدلی توانستیم در عرصه دیپلماسی و برجام و مذاکرات هسته ای در برابر ابر قدرت ها پیروز میدان باشیم.

وی افزود: برنامه پنج ساله ششم توسعه از برنامه های موفقی است که برای تصویب آن ساعت ها وقت کارشناسی گذاشته و در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نیز مطرح شد تا برنامه ارائه شده جامع، کامل و بدون نقص به تصویب برسد.

نماینده مردم دامغان در پایان از رسانه ها خواست تا دستاوردها و عملکرد دولت را به گوش مردم برسانند.