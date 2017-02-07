استان قزوین در مسیر پیشرفت و سازندگی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله علی اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان که در جریان سفر به این شهرستان به مناسبت دهه مبارک فجر انجام گرفت، افزود: راه اندازی این صندوق در سفر رئیس جمهوری به استان مصوب شد.

وی اظهار کرد: دولت برای راه اندازی این صندوق ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته است که تلاش داریم تاباهمکاری تاکداران و تبدیل این رقم به سهام، معادل همین میزان را نیز جذب کنیم تا این صندوق بتواند با قدرت آغاز به کار کند.

استاندار قزوین به مزایای راه اندازی این صندوق اشاره کرد و گفت: تعیین قیمت مناسب و خرید محصول ازمزایای این صندوق است که باعث می شود تا از افت قیمت و نقش واسطه ها و دلال ها در قیمت گذاری انگور و کشمش کاسته شود و دسترنج کشاورزان به هدر نرود.

همتی با بیان اینکه اجرای این تصمیم دولت تدبیر و امید با همکاری تاکداران می تواند بسیاری از مشکلات کشاورزان تاکستانی را برای همیشه از میان بردارد، اظهار کرد: دولت با برنامه ریزی مناسب و اصولی در تلاش است تا مسایل و مشکلات بخش کشاورزی را از میان بردارد.

وی با اشاره به رکوردشکنی خرید گندم از سوی دولت در سال جاری، اظهار کرد: با این وجود کشاورزان نیز باید به محدودیت های دولت واقف باشند چرا که دولت به طور همزمان نمی تواند در رابطه با همه فعالیت ها و محصولات اقدام به کارهایی چون خرید تضمینی کند.

همتی در ادامه با تبریک دهه مبارک فجر، اظهار کرد: در این ایام خجسته باید بیش از هر زمان یاد و خاطره شهدا و امام راحل را گرامی بداریم.

استاندار قزوین با بیان اینکه مردم تاکستان نیز مانند سایر هموطنان در به ثمر نشان انقلاب اسلامی سهیم بودند، گفت: ۱۹ بهمن روز حماسه مردم تاکستان و مقابله آنها با لشگری است که برای کودتا و شکست انقلاب می خواستند خود را به تهران برسانند که باید این مناسبت را نیز گرامی بداریم.

وی به نقش شخصیت های برجسته استان در هدایت و ساماندهی انقلابیون در سال ۵۷ و قبل از آن اشاره کرد و گفت: در این رابطه شخصیتهای بزرگ و برجسته ای چون آیت الله شالی، باریک بین و اسلامی ازچهره های اصیل انقلابی ومحور ساماندهی و به حرکت درآوردن توده های مردم برای مبارزه با رژیم ستم شاهی بودند.

استاندار قزوین در ادامه با تجلیل از خدمات آیت الله اسلامی به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، گفت: آیت الله اسلامی جزو شخصیت های ملی و از چهره های برجسته حوزه علیمه قم به شمار می روند و ماندگاری ایشان در تاکستان و حضور در بین مردم که مایه برکت برای تاکستان و استان قزوین است تواضع و فروتنی این شخصیت را می رساند.

وی در پایان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با وجود همه محدودیت ها و تنگناها همه تلاش خود را صرف خدمت رسانی بی وقفه به مردم کرده است، اظهار کرد: به عنوان نمونه امسال در سه مقطع زمانی هفته دولت، سفر رئیس جمهوری و ایام دهه مبارک فجر که در آن قرار داریم شاهد بهره برداری ۲ هزار طرح عمرانی خدماتی کشاورزی و صنعتی در استان بوده ایم.

استاندار قزوین به منظور بهره برداری از چند طرح عمرانی خدماتی و دیدار و گفت و گو با مردم به مناسبت دهه مبارک فجر به شهرستان تاکستان سفر کرده است