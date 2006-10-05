ناتو ماموريت سختي در افغانستان دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري دويچه وله در ادامه مطلب خود آورده است : گسترش نفوذ ناتو در افغانستان به نوعي از اهميت اين كشور براي سازمان پيمان آتلانيتك شمالي خبر مي دهد .

ناتو با توجه به پر خطر بودن مناطق شرقي و جنوبي افغانستان، نظاميان حافظ صلح خود را باهدف دستيابي به نتيجه قابل قبول در تامين امنيت و ثبات در اين دو منطقه مستقر كرده است .

دويچه وله با بيان اينكه ناتو با ماموريت سختي در افغانستان روبرو است، نوشت: كشته و زخمي شدن نظاميان ناتو همواره دشواري هايي را براي اين سازمان به همراه مي آورد، اما تا كنون حتي اقدام به خارج كردن يكي از نيروهاي خود نكرده است .

از سوي ديگر "حامد كرزاي" رئيس جمهوري افغانستان در موضع گيري هاي مختلف خود با تاكيد بر لزوم حضور نيروهاي حافظ صلح چند مليتي در افغانستان خاطر نشان مي كند: افغانستان تا دستيابي به آرامش كامل هنوز فاصله دارد و در اين ميان تنها نيروهاي ناتو هستند كه مي توانند اين كشور را ياري رسانند .

اين در حالي است كه يكي از موسسه هاي تحقيقاتي در اين باره گزارش داد : همپيمانان قدرتمند قديمي آمريكا همچون انگليس و كانادا نشان داده اند كه مشكلاتي براي گسترش تلاشهاي نظامي خود درافغانستان دارند. ايتاليا و فرانسه تا حد زيادي در ماموريت يونيفل 2 در لبنان شركت دارند و نمي توانند مشاركت خود در افغانستان را گسترش دهند.

در ادامه اين گزارش آمده است : بنابراين آمريكا بايد استراتژي خروج خود را با سرعت هر چه تمامتر دوباره بررسي كند، زيرا دو جبهه عراق و افغانستان براي دولت بوش با توجه به نزديك شدن به انتخابات ميان دوره اي مجلس نمايندگان آمريكا در ماه سپتامبر ويران كننده خواهد بود.

دويچه وله با اشاره به استقرار حدود 3 هزار نظامي آلمان در افغانستان از پنج سال پيش تاكنون نوشت : آلمان همواره به عنوان يكي از بازوهاي قدرتمند ناتو در افغانستان عمل كرده است .