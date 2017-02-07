هدفم کسب مدال طلا بود/ نداشتن پیست چوبی دغدغه اصلی ماست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز از رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در هندوستان محمد رجبلو در ماده اسکرچ بزرگسالان موفق به کسب مدال نقره شد.

محمد رجبلو پس از کسب مدال نقره آسیا گفت: مسابقه خیلی خوبی بود و به نظرم سطح دوچرخه سواری آسیا بالا رفته است. در این ماده رکابزن هنگ کنگی که یکی از برترین های ماده اومنیوم جهان است مدال طلا گرفت و من پس از آن نقره گرفتم.

وی افزود: حیف نشد نتوانستم مدال طلا بگیرم. من واقعا در یک سال گذشته در هواس سرد و کثیف تهران تمرین کرده بودم متاسفانه نداشتن پیست چوبی دغدغه ماست و امیدوارم روزی برسد که پیست چوبی در ایران ساخته شود.

دارنده مدال نقره آسیا خاطرنشان کرد: پتانسیل دوچرخه سواری ایران بالاست واگر پیست چوبی باشد مطمئن باشید که می توانیم مدال المپیک هم بگیریم.

وی تصریح کرد: دوست داشتم در سالهای گذشته در مسابقات قهرمانی جهان و کاپ های جهانی رکاب بزنم امیدواریم این اتفاق در آینده بیافتد.

رجبلو در پایان گفت : من این مدال نقره را فراموش می کنم و به مسابقات بعدی و مدالهای دیگر فکر خواهم کرد. من برای تمامی رشته های دوچرخه سواری که پا می زنم واقعا از جان مایه می گذارم و زحمت می کشم امیدوارم این مدال بی ارزش من به چشم آمده و ارزشمند باشد .

سی و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیست و چهارمین دوره رقابتها در بخش جوانان از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه در هندوستان برگزار می شود. تیم ایران تاکنون موفق به کسب یک طلا و دو نقره از این رقابتها شده است.