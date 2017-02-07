نقش مردم ایلام در پیروزی انقلاب اسلامی بی بدیل و ممتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در مراسم ضیافت بازنشستگان ناجای استان ایلام گفت: در همین شهر ایلام با حضور روحانیون و آیات عظام و دیگر دلسوختگان آن روزهای انقلاب ، شاهد حرکت منسجمی علیه حکومت طاغوت بودیم.

وی ادامه داد: استان ایلام در سالهای مبارزات ملت ایران ، چندین شهید را تقدیم انقلاب کرد و به واقع سهم بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.

فرمانده انتظامی استان ایلام حرکت مردم ایلام در مقایسه با جمعیت محدود و کم آن روز ها را حرکتی بزرگ توصیف کرد و گفت: مردم در آن سال ها آرایش سیاسی رژیم را در ایلام بر هم زدند و افرادی را که با ساواک در ارتباط بودند دستگیر کردند.

وی با گرامیداشت یاد شهیده ربابه کمالی و روحانیون مبارز ایلام ، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی هر روز شاهد افول قدرت های بزرگ جهان هستیم.

سردار یاری در ادامه گفت: اگر امروز کشور جمهوری اسلامی ایران در دنیا استقلال و عزت دارد به پشتوانه مردم و وجود رهبری انقلاب است.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن دعوت کرد.