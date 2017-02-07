تخصیص حقابه دریاچه نمک اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی صبح سه‌شنبه در جلسه مخاطرات زیست محیطی استان قم که با رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان استانی در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه مدیریت استان به مسائل زیست محیطی نگاهی جدی دارد، اظهار داشت: موضوع محیط زیست در استان قم اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد چرا که دنیا از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ دو درجه گرمتر شده اما استان دو برابر میانگین دنیا گرمتر شده است.

وی افزود: بارندگی بلند مدت استان ۱۶۸ میلیمتر بوده و در سال گذشته این عدد به ۷۰ میلی متر رسیده و امسال هم عدد بارندگی ۵۰ میلی متر است.

استاندار قم با اشاره به اینکه استان قم با بیش از دو برابر خشکسالی کل کشور گرفتار شده افزود: به همین دلیل باید به قم توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: در استان قم دریاچه نمکی داریم که ۲۶ درصد کل کشور را در مخاطره می‌اندازد و اگر به بحران برسد خطراتش بیشتر از دریاچه ارومیه است چراکه ذرات ریز نمک هم مشکلات مضاعفی ایجاد می‌کند.

قم به ۱۰ ایستگاه سنجش آلودگی نیاز دارد

صادقی با اشاره به اینه مقابله با بیابان‌زایی و نجات دریاچه نمک و دشت مسیله باید به صورت ملی دیده شود اظهار کرد: شهر قم نیاز به ۱۰ ایستگاه سنجش آلودگی دارد که سازمان محیط زیست برای استقرار باید کمک کند تا شهرداری هم از آن نگهداری کند.

وی با اشاره به اینکه حقابه دریاچه نمک باید اجرایی شود افزود: در قم حدود ۹ ماه از سال را گرد و غبار داریم و باد حتی با ۲۵ کیلومتر سرعت موجب گرد و غبار می‌شود.

استاندار قم با اشاره به چالش استان با صنایع آلاینده گفت: کسانی که از قبل سرمایه گذاری کرده‌اند و به این سادگی نمی‌شود با آنها مقابله کرد.

وی افزود: با هماهنگی و همگرایی خوبی که در میان تصمیم گیران موضوع محیط زیست در استان وجود دارد ایستادگی خوبی در برابر فشارها برای استقرار برخی صنایع آلاینده صورت گرفته و به سمتی می‌رویم که این موضوع کنترل شود.

صادقی اظهار کرد: در مدیریت استان از نگاه کارشناسی و عملیاتی محیط زیستی دفاع می‌کنیم اما گاهی محیط زیست هم باید به ما کمک کند

استاندار قم ابراز داشت: محیط زیست نباید تنها بر اساس استانداردهای روی کاغذ برخورد کند بلکه باید واقعیت‌های محیطی را هم در نظر بگیرد.