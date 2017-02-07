۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

برنامه های سومین روز همایش بین المللی اندیشه های راقی

سومین روز همایش و نمایشگاه بین المللی راقی امروز سه شنبه در کانون پرورش فکری با برگزاری میزگردها و نشست های تخصصی با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین  روز همایش بین المللی اندیشه های راقی میزگرد «استکبارستیزی درنگاه رهبری و بازخورد طرح آن در دانشگاهها و مجامع آمریکای لاتین» با حضور شیخ عبدالکریم پاژو شیخ اسعد سهیل از اساتید دانشگاه های آرژانتین از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزارمی شود.

همچنین نشست «آلیات و صعوبات نشر فکر القائد فی القاره الافریقیه» با سخنرانی استاد شیخ محمد دارالحکمه از کشور غنا نشست دیگری خواهد بود که از ساعت ۱۶تا ۱۸ در حاشیه این همایش و نمایشگاه برای علاقمندان اجرا خواهد شد.

برپایه این گزارش، میزگرد انتهایی سومین روز همایش بین المللی راقی«الگوی کارجهادی در تولید و توزیع محصولات حوزه اندیشه رهبری» با سخنرانی استاد شیخ لر از اساتید موسسه صهبای جهادی از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ می شود.

اولین همایش و نمایشگاه بین المللی راقی از روز گذشته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شده و تا ۲۱ بهمن ماه هم ادامه دارد.

سارا فرجی

