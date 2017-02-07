به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در دیدار با نیروهای لشگر ۸۴ خرم آباد در سخنانی با اشاره به ۱۹ بهمن ماه، روز بیعت همافران ارتش با امام خمینی(ره) اظهار داشت: این روز یکی از مناسبت های تاریخی و با عظمت انقلاب اسلامی ایران است.

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی دینی است

وی با بیان اینکه ۱۹ بهمن تصویری ثابت و ماندگار از حماسه آفرینی های نیروی هوایی ارتش در انقلاب اسلامی ایران است عنوان کرد: اگر حوادث انقلاب اسلامی را به تصویر بکشیم، آن تصویری که در ذهن هر ایرانی نقش بسته حضور همافران و بیعت آنها با امام خمینی(ره) است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امر نشانه شجاعت و شهامت نیروی هوایی ارتش است گفت: همچنین این بیعت نیروی هوایی ارتش با امام(ره) نشانه ایمان و عمق ارادت ارتش نسبت به ایران و امام(ره) بود.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه این اقدام همافران ارتش نشان داد که وفادار به ملت، روحانیت و دین هستند تصریح کرد: در این راستا موضوع بیعت همافران با امام(ره) نیاز به تحلیل جامع و کامل دارد.

وی در ادامه سخنان خود به مولفه های پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: یکی از این مولفه ها، اقتدار معنوی انقلاب اسلامی ایران بوده و انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب دینی، معنوی و همراه با تکیه بر مردم بوده است.

شهادت برای جوانان ایران اسلامی افتخار است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بعد دینی و معنوی انقلاب قدرت آفرین است گفت: این امر مولفه و معنویت انقلاب اسلامی ایران امنیت بخش است و هر جایی که مردم باشند منشا قدرت هستند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه پشتیبان نظام، مردم هستند تصریح کرد: تا زمانی که مردم و معنویت در کشور باشد دشمن کاری نمی تواند انجام دهد.

وی با اشاره به رئیس جمهور تازه به دوران رسیده، نارس و ناپخته آمریکا می گوید که ما ایران را تهدید می کنیم گفت: این در حالیست که امام(ره) ۳۸ سال پیش فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این سخن امام (ره) آن زمانی بود که آمریکا یک ابرقدرت بود و رئیس جمهور این کشور خودش را رئیس دهکده جهانی می دانست گفت: این در حالیست که امروز رئیس جمهور آمریکا خودش در درون آمریکا مخالف داشته و علیه او مردم تظاهرات می کنند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه طی ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمنان همواره علیه ایران اقدامات مختلفی انجام داده است گفت: دیگر کاری باقی نمانده که انجام دهند و این تهدید های آمریکا در حالی صورت می گیرد که شهادت برای جوانان ایران اسلامی مایه افتخار است.

گفتمان انقلاب اسلامی استکبار ستیزی است

وی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا بهتر است که ابتدا نیروی نظامی و تجهیزات نظامی خود را تست کند سپس علیه ایران عرض اندام کند گفت: ابتدا رئیس جمهور آمریکا توان موشکی ایران را تست کند سپس کشور ایران را تهدید کند و ما هنور یادمان نرفته که در دوران دفاع مقدس ما از ۳۰ تا ۴۵ کشور دنیا اسیر گرفتیم و فرستاده های آمریکا برای آزادی اسیران بعضی کشورها واسطه می شدند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا هنوز قدرت و اقتدار ایران را درک نکرده است گفت: یکی دیگر از مولفه های پیروزی انقلاب اسلامی ایران عدالت خواهی است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه یکی از ارکان انقلاب اسلامی ایران عدالت خواهی، مبارزه با ظلم و استکبار ستیزی است گفت: مردم دنیا از این روحیه ایران اسلامی الگو گرفته اند و انقلاب اسلامی ایران موجب بیداری اسلامی را در دنیا به وجود آورد.

وی تاکید کرد: گفتمان انقلاب اسلامی ایران عدالت خواهی و استکبار ستیزی است.

ولایت در انقلاب اسلامی ایران محور قدرت است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود اتحاد و همدلی را از دیگر مولفه های انقلاب اسلامی ایران برشمرد و گفت: ایران اسلامی دارای نیروهای مسلح فراوانی در ارتش، سپاه و ... است و این سوال را در ذهن همه ایجاد شده که این اتحاد چگونه بین آنها ایجاد شده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس متحد، منسجم و مقتدر در برابر آمریکا و دشمنان ایستادند.

وی یکی دیگر از مولفه ای انقلاب اسلامی ایران را استقلال همه جانبه و تکیه بر قدرت الهی دانست و گفت: منشا قدرت انقلاب اسلامی ایران، آمریکا، روسیه و سلاح های ظاهری نظامی نیست بلکه منشا قدرت ایران اسلامی خداوند است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد یکی دیگر از مولفه های اقتدار ایران اسلامی را ولایت و رهبری عنوان کرد و گفت: رهبری در انقلاب اسلامی ایران محور قدرت و اقتدار است و ولایت قدرت آفرین است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه رهبری با هوشیاری، بصیرت، آینده نگری، دشمن شناسی و ... انقلاب اسلامی ایران را هدایت می کند گفت: رهبری در نظام اسلامی ایران دیده بان قدرت، حافظ نظام و بیانگر سیاست های کلی نظام است.

وی با تاکید بر اینکه باید آمادگی دفاعی نیروهای های مسلح حفظ شود گفت: همچنین باید روحیه مقاومت و شهادت طلبی در ایران اسلامی حفظ شود و خدا را شاکریم که امروز نیروهای مسلح ایران اسلامی مقتدرترین و با تجربه ترین نیروها هستند.