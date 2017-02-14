سید رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دو واحد پرورش ماهی خاویاری و تولید خاویار پرورشی در قم فعالیت میکند، گفت: این دو واحد بین ۱۵ تا ۲۰ تن گوشت ماهی خاویاری و حدود ۱۲۰ کیلوگرم خاویار پرورشی در سال تولید میکنند.
وی در ادامه با بیان اینکه پرورش ماهی در استان قم به عنوان یک فعالیت جانبی و دومنظوره در مزارع کشاورزی انجام میشود، گفت: در فعالیت دو منظوره پرورش ماهی، آبی مصرف نمیشود بلکه آب از استخرهای ذخیره آب و پرورش ماهی عبور کرده و در کشاورزی مصرف میشود.
مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان قم بیان کرد: کشاورزان با نصب سیستم اینورتر بر روی چاه، میزان خروجی آب چاه را در واحد زمان کم میکنند به طوری که حجم آب استحصالی از چاه، معادل حجم ذکر شده در پروانه بهره برداری میشود و در عوض با وجود داشتن استخر ذخیره آب ضمن بهبود مدیریت آبیاری مزرعه، میتوانند ضمن رعایت حجم مجاز برداشت آب، در تمام طول سال نسبت به برداشت آب از چاه و پرورش ماهی اقدام نمایند.
مهمترین اهداف پروش ماهی خاویار در قم
وی عنوان کرد: یکی از مهمترین اهداف پرورش ماهیان خاویاری در آبهای داخلی کشور از جمله استان قم، حفظ ذخائر ژنتیک و جلوگیری از انقراض نسل ماهیان خاویاری دریای خزر است که در راستای سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست انجام میشود.
طاهری در ادامه امکان تولید ۲۰ تن گوشت ماهیان خاویاری و یک تن خاویار پرورشی به ازای هر مزرعه کشاورزی، استفاده بهینه از آبهای گرم شور و لب شور و اراضی شور و بدون کشت در سطح استان و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب را از دیگر اهداف تولید ماهی خاویاری عنوان کرد.
وی همچنین کسب درآمد ارزی ناشی از صادرات خاویار و گوشت ماهیان خاویاری در بازارهای بینالمللی، کمک به امر بازسازی و بهبود ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر، فعال ساختن صنایع تبدیلی و بسته بندی کشور به منظور ارتقای ارزش افزوده محصول و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، فراهم نمودن زمینههای ایجاد فناوری مولدسازی از طریق بکارگیری روشهای جداسازی جنسهای نر و ماده و نهایتاً دستیابی به استحصال مولدین پرورشی را از جمله این اهداف برشمرد.
تولید ۳۶ هزار قطعه ماهی زینتی در قم
مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان قم در ادامه سخنان خود فراهم شدن بستر مناسب جهت تحقیقات، استحصال خاویار از ماهیان خاویاری پرورشی و صیانت از شهره جهانی خاویار ایران، افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی ناشی از پساب خروجی استخرهای پرورش ماهی و کاهش نیاز و مصرف کودهای شیمیای برای اراضی مشروب از استخرهای پرورش ماهی را از دیگر اهدافی برشمرد که در تولید ماهیان خاویاری در قم مورد توجه بوده است.
وی در ادامه ابراز کرد: در حال حاضر ۲۹ استخر تولید ماهی سردآبی، ۱۵۷ استخر تولید ماهی گرمابی و ۲ استخر تولید ماهی خاویاری در استان قم فعالیت میکنند که این تعداد هزار و ۲۰۸ تن آبزیان پرورشی و همچنین ۳۶ هزار ۶۰۰ قطعه ماهی زینتی تولید میکنند.
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