به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی صبح سه‌شنبه ضمن دیدن از مجموعه تحقیقاتی انستیتو پاستور واقع در استان البرز با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: در سه سال گذشته ۴۰ شرکت دانش‌بنیان را در انستیتو پاستور راه‌اندازی کرده‌ایم که البته اگر حمایت‌ها بیشتر بود و انستیتو پاستور زیرساخت کافی از نظر تعداد آزمایشگاه‌ها، فضای کافی و سایر امکانات لازم را می‌داشت، می‌توانستیم به دستاوردهای بیشتری در این حوزه دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه علمی حوزه بهداشت خاطرنشان کرد : اگر در کنار کمک‌هایی که دولت در این حوزه انجام می‌دهد، خیرین نیز پا به این عرصه بگذارند، شاهد نتایج بسیار مطلوب در این بخش خواهیم بود.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در همه جای دنیا دیده می‌شود که کمپانی‌های بزرگ جهان میلیاردها دلار در این حوزه صرف می‌کنند که بخش عمده‌ای از اعتبارات سازمان بهداشت جهانی نیز از همین طریق تأمین می‌شود و به نتایج بسیار مطلوبی هم در این زمینه رسیده‌اند

وی از شرکت‌های بزرگ، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و به‌خصوص بانک‌ها دعوت کرد تا با صرف هزینه و ساخت آزمایشگاه‌های مجهز در انستیتو پاستور، زمینه را برای فعالیت محققان جوان کشور فراهم کنند.

وزیر بهداشت در ادامه تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر سربلندی کشور، درآمدزایی زیادی را در پی خواهد داشت و از بیماری و معلولیت بسیاری از مردم جلوگیری خواهد کرد.

قاضی‌زاده هاشمی همچنین با اشاره به موقعیت ایران در جهان در حوزه سلامت گفت: بخشی از داروها، واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی جزو محصولات استراتژیک محسوب می‌شوند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنای کار ما می‌بایست اقتصاد مقاومتی باشد .

وی گفت: آنچه ما تاکنون در قالب شورای فناوری به آن پرداخته‌ایم بر همین مبنا بوده است و خوشبختانه جواب هم گرفته‌ایم و آنجا که قیمت‌گذاری‌ها درست بوده و حمایت از تولیدکننده داخلی به‌درستی صورت گرفته، به نتایج مطلوب رسیده‌ایم و نتایج توافق هسته‌ای نیز به ما کمک کرده است تا بتوانیم محصولات باکیفیت بالا را با ایجاد تعامل با سایر کشورها صادر کنیم و تاکنون حجم صادرات ما به ۲.۵ برابر رسیده است.

وی با اعلام رقم ۲۰۰ میلیون دلار برای صادرات گفت: البته ما از این رقم راضی نیستیم ولی به آینده امیدواریم که در آینده با ایجاد فضای آرامش و سرعت بخشیدن به کارها این رقم را افزایش دهیم.