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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

در بازدید از مجموعه تحقیقاتی انستیتو پاستور اعلام شد:

دعوت وزیر بهداشت از سرمایه‌گذاران و بانک‌ها برای ساخت آزمایشگاه‌

دعوت وزیر بهداشت از سرمایه‌گذاران و بانک‌ها برای ساخت آزمایشگاه‌

کرج – وزیر بهداشت از شرکت‌های بزرگ، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و بانک‌ها دعوت کرد تا با صرف هزینه به ساخت آزمایشگاه‌های مجهز اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی صبح سه‌شنبه ضمن دیدن از مجموعه تحقیقاتی انستیتو پاستور واقع در استان البرز با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: در سه سال گذشته ۴۰ شرکت دانش‌بنیان را در انستیتو پاستور راه‌اندازی کرده‌ایم که البته اگر حمایت‌ها بیشتر بود و انستیتو پاستور زیرساخت کافی از نظر تعداد آزمایشگاه‌ها، فضای کافی و سایر امکانات لازم را می‌داشت، می‌توانستیم به دستاوردهای بیشتری در این حوزه دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه علمی حوزه بهداشت خاطرنشان کرد : اگر در کنار کمک‌هایی که دولت در این حوزه انجام می‌دهد، خیرین نیز پا به این عرصه بگذارند، شاهد نتایج بسیار مطلوب در این بخش خواهیم بود.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در همه جای دنیا دیده می‌شود که کمپانی‌های بزرگ جهان میلیاردها دلار در این حوزه صرف می‌کنند که بخش عمده‌ای از اعتبارات سازمان بهداشت جهانی نیز از همین طریق تأمین می‌شود و به نتایج بسیار مطلوبی هم در این زمینه رسیده‌اند

وی از شرکت‌های بزرگ، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و به‌خصوص بانک‌ها دعوت کرد تا با صرف هزینه و ساخت آزمایشگاه‌های مجهز در انستیتو پاستور، زمینه را برای فعالیت محققان جوان کشور فراهم کنند.

وزیر بهداشت در ادامه تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر سربلندی کشور، درآمدزایی زیادی را در پی خواهد داشت و از بیماری و معلولیت بسیاری از مردم جلوگیری خواهد کرد.

قاضی‌زاده هاشمی همچنین با اشاره به موقعیت ایران در جهان در حوزه سلامت گفت: بخشی از داروها، واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی جزو محصولات استراتژیک محسوب می‌شوند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنای کار ما می‌بایست اقتصاد مقاومتی باشد .

وی گفت: آنچه ما تاکنون در قالب شورای فناوری به آن پرداخته‌ایم بر همین مبنا بوده است و خوشبختانه جواب هم گرفته‌ایم و آنجا که قیمت‌گذاری‌ها درست بوده و حمایت از تولیدکننده داخلی به‌درستی صورت گرفته، به نتایج مطلوب رسیده‌ایم و نتایج توافق هسته‌ای نیز به ما کمک کرده است تا بتوانیم محصولات باکیفیت بالا را با ایجاد تعامل با سایر کشورها صادر کنیم و تاکنون حجم صادرات ما به ۲.۵ برابر رسیده است.

وی با اعلام رقم ۲۰۰ میلیون دلار برای صادرات گفت: البته ما از این رقم راضی نیستیم ولی به آینده امیدواریم که در آینده با ایجاد فضای آرامش و سرعت بخشیدن به کارها این رقم را افزایش دهیم.

کد مطلب 3899997

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