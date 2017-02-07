به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمان دانیالی قبل از ظهر سه‌شنبه در جلسه مخاطرات زیست محیطی استان قم که با حضور رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان استانی در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد با اشاره به مشکلات شهر قم از ناحیه دریاچه نمک و خشکسالی اظهار داشت: ۹۰ درصد اثرپذیری دریاچه نمک روی شهر کریمه اهل بیت(س) است و نیازمند نگاه ملی برای بهبود شرایط است.

وی افزود: قم به لحاظ استقرارش در شاهراه کشور و مطلوبیت خاصی که برای توسعه صنعت دارد صنایع آلاینده بسیاری دارد و این موضوع برای ما مشکلاتی ایجاد کرده که از جمله آن تولید دو برابر نیاز سرب کشور در قم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم معضل دیگر صنعت قم را استقرار واحدهای تولید هیدروکربن دانست و ابراز داشت: هیدورکربن‌ها که یک نوع پسماند خاص وارد شهر قم می‌کنند که یک پسماند ویژه محسوب می‌شود.

دانیالی با بیان اینکه در صنعت از همه واحدهایی که حداقل اقدامات زیست محیطی انجام می‌دهند حمایت می‌کنیم، گفت: با واحدهای آلاینده هم به طور جدی برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های زیست محیطی افزود: مدرسه طبیعت در شرف راه اندازی است و طرح یک ساعت با محیط بان عملیاتی شده است.

ضعف پژوهشی محیط زیست قم

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به اینکه تدوام برنامه‌های پیوند اسلام و محیط زیست یکی از درخواست‌های ما است، تصریح کرد: در زمینه مسائل پژوهشی هم مشکلاتی داریم و حداقل مطالعاتی آلودگی را در کلان شهر قم انجام دادیم.

وی ادامه داد: در آلودگی صنعتی سه کانون شناسایی شده که بزرگترین کانون اثرگذار بر شهر قم که اثرگذاری زیادی بر تغییر اقلیم دارد مسئله نیروگاه است.

دانیالی اظهار داشت: قم توزیع کننده گاز کشور محسوب می‌شود اما با این حال تنها نیروگاه قم اولین نیروگاهی است که در فصل سرما گازش قطع شده و با گازوییل اداره می‌شود.

وی ساخت مرکز تحقیقات زیست محیطی را از دیگر موضوعات محیط زیستی دانست و گفت: اولین اعتبار تالابی سال گذشته داده شد که پاسگاه محیط زیست در این تالاب راه اندازی شد که تدوام این روند از خواسته‌های ما است.

کلی گویی محیط زیستی در قم

رئیس سازمان صنعت و معدن استان قم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید با صنایعی که در استان قم مستقر شده‌اند همراهی کرد گفت: اگر یک واحد پروانه دارد به این معنی است که استعلام محیط زیست را هم گرفته شده است.

احمد ذاکری افزود: یکی از مشکلات ما با محیط زیست استان قم این است که کلی گویی اتفاق می‌افتد که مثلا صنایع آلاینده است.

رئیس سازمان صنعت و معدن استان قم اظهار داشت: به جای کلی گویی باید پایش درست باید صورت بگیرد و فرایند اصلاحی تبیین شود.