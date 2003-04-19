آمريكا سازمان ملل را حاشيه نشين خواهد كرد

اين نماينده مجلس با اشاره به تكروي آمريكا در حمله نظامي به عراق آنرا ناشي از عملكرد ضعيف سازمان ملل دانست و گفت :آمريكا حاضر نيست نقش اصلي خود در عراق را از دست بدهد و به نظر ميرسد سازمان ملل نتواند نقش كليدي را در آينده عراق بر عهده بگيرد .

وي با اشاره به نقش ديگر كشورها در احياي سازمان ملل و خروج آن از بن بست فعلي افزود : كشورهاي قدرتمند اروپايي با هماهنگي بيشتر مي توانند بر افكار عمومي و به ويژه شوراي امنيت تاثير گذار باشند و با افزايش فشار نقش خودشان را در قالب سازمان ملل افزايش دهند .

وي با اشاره به آينده عراق بر نقش محوري سازمان ملل در بازسازي و بويژه همكاري در تشكيل دولت آينده عراق تاكيد كرد و گفت: آمريكا سعي دارد نقش سازمان ملل را در اين مورد كمرنگ كند و تنها در مورد هدايت كمك هاي بشردوستانه به مردم عراق به نقش آفريني بپردازد كه سودي نيز براي دولتمردان كاخ سفيد ندارد ،مشغول كند .