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۳۰ فروردین ۱۳۸۲، ۹:۰۰

يوسفيان :

آمريكا سازمان ملل را حاشيه نشين خواهد كرد

رضا يوسفيان نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت :آمريكا به بهانه اينكه هنوز جنگ در عراق تمام نشده است دخالت سازمان ملل در آينده عراق را به تعويق مي اندازد و سر انجام آمريكا به يك نقش حاشيه اي براي سازمان ملل در آينده عراق رضايت خواهدداد.

اين نماينده مجلس با اشاره به تكروي آمريكا در حمله نظامي به عراق آنرا ناشي از عملكرد ضعيف سازمان ملل دانست و گفت :آمريكا حاضر نيست نقش اصلي خود در عراق را از دست بدهد و به نظر ميرسد سازمان ملل نتواند نقش كليدي را در آينده عراق بر عهده بگيرد .
وي با اشاره به نقش ديگر كشورها در احياي سازمان ملل  و خروج آن از بن بست فعلي افزود : كشورهاي قدرتمند اروپايي با هماهنگي بيشتر مي توانند بر افكار عمومي و به ويژه شوراي امنيت تاثير گذار باشند و با افزايش فشار نقش خودشان را در قالب سازمان ملل افزايش دهند .

وي با اشاره به آينده عراق بر نقش محوري سازمان ملل در بازسازي و بويژه همكاري در تشكيل دولت آينده عراق تاكيد كرد و گفت:  آمريكا سعي دارد نقش سازمان ملل را در اين مورد كمرنگ كند و تنها در مورد هدايت كمك هاي بشردوستانه به مردم عراق به نقش آفريني بپردازد كه سودي نيز براي دولتمردان كاخ سفيد ندارد ،مشغول كند .

وي افزود :  حركتي كه آمريكا و انگليس انجام دادند نشان داد كه آنها اعتقادي به ساختار سازمان ملل ندارند و گمان مي كنم در دراز مدت سازمان ملل به اين فكر بيفتد كه در ساختار خود تجديد نظر كند .

کد مطلب 390

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