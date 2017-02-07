امام خمینی بر استقلال و عزت ایران تأکید داشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری صبح امروز در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان یزد در سپاه الغدیر استان با تبریک به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: قیام امام راحل علیه ظلم ستمشاهی در کشور ایران موجب شد تا وابستگی ایران به آمریکا که از طریق رژیم ستمشاهی ایجاد شده بود، از بین برود.

وی با بیان اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی در مبارزات خود تاکید بر استقلال و عزت ایران و ایرانی داشت، ادامه داد: از جمله شعارهایی که در انقلاب مطرح بود «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بود که همین شعار موجب شد مردم ایران عزت یابند و از یوغ استکبار خارج شوند.

نماینده ولی‌ فقیه در استان و امام جمعه یزد با تاکید بر شکست مفتضحانه قدرت‌های پوشالی در برابر قیام امام راحل اضافه کرد: وقوع این انقلاب تحولات عظیم درونی و بیرونی را برای نظام ما به ارمغان آورد که اولین دستاورد و ارمغان این مبارزه، شکست قدرت‌های شرقی و غربی بود.

وی با بیان اینکه برخی کشورها با تحمیل نظرات و دستورات گوناگون خود به ملت ها، دنیا را به دو بخش شرق و غرب برای حکمفرمایی خود تقسیم کرده بودند، تصریح کرد: حرکتی که امام خمینی (ره) برای رهایی و آزادی ملت ایران اغاز و آن را به جهانیان معرفی کرد، به مردم جهان نشان داد که همه ملت‌های دنیا می‌توانند در آزادی و خارج از سلطه استکبار زندگی کنند.

امام جمعه یزد با اشاره به خیال باطل کشورهای بزرگ دنیا مبنی بر اینکه انجام هر کاری باید با اجازه آنها باشد، بیان داشت: خیانتی که شاه خائن به این ملت داشت این بود که باید هر اقدامی را با نظر و دستورات مستقیم آمریکایی ها انجام دهد که این روش نادرست با قیام امام خمینی(ره) از میان برداشته شد.

وی با اشاره به اینکه اصل حرکت و اقدامات امام راحل بر مبنای اتکا به خداوند و بر اساس احکام و دستورات الهی بود، عنوان کرد: قیام امام برای این مردم ارزشمند بوده و هست چرا که ملت ایران هر اقدامی را همواره با توکل بر خداوند و اتکای به قوانین الهی و دین مبین اسلام انجام خواهند داد.

به گزارش مهر، در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان یزد، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، فرماندار یزد، امام جمعه محمدآباد و جمعی از مسؤولان حضور داشتند.