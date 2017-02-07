۲۷۰۰فقره تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده در هرمزگان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، محمد سعید ایزدی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری که در استانداری هرمزگان برگزار شد، افزود: بسیاری از موضوعات مهم از جمله امنیت، سلامت و... در توسعه شهری مغفول مانده که دولت برای تحقق آن در برنامه تنظیمی تجدید نظر کرد و موارد مد نظر گنجانده شد.

وی با بیان اینکه بافت فرسوده شهر بندرعباس، صرفا حاشیه نشینی نیست گفت: در دل شهر نیز بافت های فرسوده وجود دارد که امیدواریم با هفکری کارهای لازم را انجام دهیم.

ایزدی با بیان اینکه در ساماندهی بافت فرسوده و حاشیه نشینی، راه و شهرسازی یکی از بخش هایی است که ورود می کند، گفت: هم راستا شدن سایر دستگاه ها در اجرای این طرح می تواند موثرتر واقع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: استان هرمزگان و به خصوص شهر بندرعباس یکی از هفت استانی است در زمینه برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش ایمنی شهری در اولویت قرار دارد.

ایزدی با بیان اینکه یکی از راه حل های وزارت راه و شهرسازی مدیریت منابع است که می توان از این طریق کارهای بزرگی انجام داد، اظهار داشت: پیشنهاد می کنیم صندوق بازآفرینی شهری در بندرعباس تشکیل شود که این صندوق می تواند برای رفع مشکل بافت های فرسوده تسهیلات ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران خاطرنشان کرد: تا کنون دو هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده در هرمزگان پرداخت شده است.