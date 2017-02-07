همکاری اتاق بازرگانی و گمرک موجب رونق اقتصادی قزوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشنده روز سه شنبه در نشستی با مدیران گمرک استان و اعضای هیئت رئیسه اتاق قزوین گفت: با توسعه همکاری بین گمرک استان و بخش خصوصی می توانیم به روان سازی فعالیت های تجاری کمک کنیم.

وی بیان کرد: در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، باید در تعاملی دو سویه بتوانیم مشکلات و موانع تولید و صادرات را برداریم و کارها را برای بازذرگانان تسهیل کنیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی هرگاه شاهد تسهیل در امور گمرکی بوده ایم انگیزه بیشتری برای کار در میان تجار و صادرکنندگان ایجاد شده و برعکش هرگاه موانع دست و پاگیر ما را اذیت کرده به تولید هم لطمه وارد شده است.

بخشنده یادآورشد: حضور مدیرانی شجاع و توانمند در دستگاههای اجرایی که بتوانند با جسارت در هر زمان که قوانین دست و پاگیر مانع صادرات می شود درست تصمیم بگیرند یک ظرفیت است که باید از حضور این مسئولان حمایت شود.

وی بیان کرد: بدون شک در گمرک به دلیل ضعف قوانین مشکلاتی داریم که اگر نتوانیم درست و بموقع تصمیم بگیریم آسیب خواهیم دید و تجارت دجار آسیب می شود.

بخشنده گفت: استان صنعتی قزوین با بیش از۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنعتی یکی از ظرفیت های خوب کشور است و با حمایت استاندار محترم خوشبختانه بستر خوبی برای تقویت اشتغال و کارآفرینی در منطقه ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی قزوین به عنوان پارلمان بخش خصوصی پس از حضور هیئت های چینی برای اجرای شبکه ریلی در مسیر جاده ابریشم طرح هایی درخصوص ایجاد بنادر خشک ارائه کرد و ما امروز قادریم با استفاده از ظرفیت های خود در اجرای این طرح ها مشارکت کنیم که در این مسیر همکاری گمرک اساسی است.

بخشنده یادآورشد: ایجاد پنجره واحد از دیگر مسائل مهمی است که در حوزه گمرک می تواند زمینه روان سازی امور را فراهم کند و اگر در این طرح دستگاههای اجرایی همراهی مناسبی نداشته باشند نتیجه کار به نام گمرک نوشته نمی شود که منطقی نیست.

وی اضافه کرد: در نشست های تخصصی تلاش می کنیم مشکلات وموانع شناسایی شده و برطرف شود تا گمرک قزوین همکاری خیلی روان تری با بخش خصوصی داشته باشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین تاکید کرد: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم ظرفیت بسیار خوبی داریم و می توانیم موضوعات مربوط به گمرک را مطرح کنیم.

وی بیان کرد: گمرک به عنوان گلوگاه اقتصاد کشور مطرح است و مشکلاتی از قبیل قاچاق و شبه قاچاق در پیش روی فعالیتهای اقتصادی بسیار آسیب رسان است که با شناسایی گلوگاههای قاچاق می توانیم مشکلات را کاهش دهیم.

بخشنده اضافه کرد: بایدتولیدکننده و صادرکننده واقعی شناسایی شده وحمایت شود و دستگاههای خدمت رسان مانند گمرک با تسهیل و روان سازی امور آنها گامی عملی در رونق اقتصادی کشور و استان بردارند.

وی بیان کرد: هنوز با کارت های یک بار مصرف کالا وارد گمرک می شود و ما در اتاق بازرگانی سخت گیری های زیادی در ارتباط با کارت های بازرگانی انجام می دهیم اما گمرک بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل شده و لازم است با همکاری بیشتر اتاق بازرگانی و گمرک جلوی بعضی از این موارد گرفته شده وبه سمت رونق اقتصادی استان حرکت کنیم.

بخشنده در خصوص ترانزیت کالا اظهارداشت: اگر بتوانیم کالا را از گمرک امام خمینی(ره) به گمرک قزوین منتقل کنیم تا از این محل ترخیص کالا صورت گیرد به تجار و بازرگانان استان کمک شده و روان سازی امور محقق می شود و به نفع صادرکنندگان هم خواهد بود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در بندرعباس برای اشخاص حقیقی و غیر تولیدی کالا ترانزیت نمی شود و ما مجبوریم کالای خود را در بندرعباس ترخیص کنیم؛ در صورتی که ترخیص کالا در قزوین برای ما آسانتر است که این مسائل باید در شورای گفتگو مصرح شده و در مورد آن تصمیم گیری شود.

نائب ریئس اتاق بازرگانی قزوین اضافه کرد: برخی صادرکنندگان استان که میزان صادرات آنها بیشتر از واردات درسیستم گمرکی هیچ تفاوتی باافراددیگر ندارند درحالیکه بایدابزارهای تشویقی برای صادرکنندگان بیشتر باشد.

بخشنده اظهارداشت: امروز شاهدیم برای ترخیص باید به بانک مراجعه کرده و ضمانت نامه دریافت کنیم که این روند نوعی اتلاف وقت است که باید به گمرک ضمانت نامه کلی بدهیم تا بتدریج از اعتبار ما کم شود و ما هنگام سررسید به جای بانک این پول را به گمرک پرداخت کنیم و چنانچه این مبالغ پرداخت نشد؛ کل ضمانت نامه قابل وصول باشد.