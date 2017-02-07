نیروی هوایی روسیه به حالت آماده باش کامل درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، به دستور «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه نیروی هوایی این کشور به به حالت آماده باش کامل درآمد.

به گفته «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه: قرار است تمامی ارگان های نظامی و جنگی روسیه در این رزمایش شرکت کنند و بالاترین میزان توانایی نظامی و دفاعی خود را به نمایش بگذارند تا در مواقع لازم بتوانند واکنش مناسب نشان دهند.

وزیر دفاع روسیه در ادامه افزود: تمرکز این مانور نظامی به طور ویژه بر نشان دادن سیستم دفاعی در برابر حملات هوایی در مواقع جنگ و به نمایش گذاشتن قدرت نیروی هوایی در برابر تجاوزات احتمالی به منطقه می باشد. همه نیروهایی که در این رزمایش شرکت می کنند به زیرگروه های مختلف تقسیم می شوند و بصورت تخصصی تکنیک های مربوطه را به اجرا می گذارند.

وی ادامه داد که این رزمایش جهت ایجاد امنیت در منطقه و جلوگیری از قرار گرفتن در معرض هرگونه خطر، انجام می شود.

ستاد فرماندهی ارتش برای موفقیت آمیز بودن این عملیات زیرگروه های کنترل کننده ایجاد کرده است.

شویگو همچنین به تمامی معاونان و مدیران فرماندهی مرکزی جنگی وزارت دفاع دستور داده است که به طور کامل بر این رزمایش متمرکز باشند.

همچنین دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز در مصاحبه ای اعلام کرد که این مانور به دستور شخص رئیس جمهور انجام گرفته است.

شایان ذکر است که آماده باش کامل به منزله آمادگی برای مواقع جنگ است.