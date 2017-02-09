به گزارش خبرنگار مهر، این هفت روز ورزش بیشتر از آنکه با حاشیه، برکناری، استعفا، دوپینگ و ... مواجه شود با صعود و قهرمانی و مدال و در کل اتفاقات مثبت همراه بود تا در کل این هفته رو به پایان حداقل برای ورزشی ها خوش یمن باشد.

این هفته برای ورزش ایران و اهالی آن خوب بود به خصوص برای استقلال که بعد از برد قاطعانه در لیگ برتر، در لیگ قهرمانان هم یک پیروزی دلچسب خانگی کسب کرد، برای شمشیربازی که توسط مجتبی عابدینی مدال نقره جام جهانی را به دست آورد، برای کیانوش رستمی که عنوان بهترین وزنه بردار جهان را به خود اختصاص داد، برای والیبال که بالاخره از بحران بلاتکلیفی سرمربی خارج شد و ... .

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

تراکتورسازی همراه استقلال در محرومیت شد

مسئولان تراکتورسازی که قصد داشتند کارت بازی سجاد شهباززاده برای دیدار برابر پرسپولیس را دریافت کنند، متوجه شدند که از سوی فیفا با محرومیت مواجه شده اند. این اتفاق پنجشنبه گذشته افتاد و در شرایطی که ستقلالی ها هنوز درگیر محرومیت خود از نقل و انتقالات زمستانی و رایزنی با فیفا بودند. گفته شده که شکایت بازیکن استرالیایی دلیل محرومیت تراکتورسازی از نقل و انتقالات زمستانی است.

معاون وزیر سرپرست شد

محمدرضا داورزنی که هفته گذشته از سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش منصوب شد، به عنوان سرپرست مدیریت خود در فدراسیون والیبال را دنبال خواهد کرد. مسعود سلطانی فر در اولین روزهای این هفت روز ورزش حکم سرپرستی داورزنی را صادر کرد.

پرسپولیس و استقلال با برد به استقبال دربی رفتند

دیدارهای هفته بیستم رقابت های لیگ برتر طی پنج روز برگزار شد. بعد از اینکه استقلال به خاطر حضور آبی پوشان در لیگ قهرمانان دیدار این هفته خود را خیلی زودتر از دیگر تیم ها برگزار کرد و موفق شد در تبریز تیم ماشین سازی را با سه گل شکست دهد، پنجشنبه گذشته چهار دیدار برگزار شد که طی آن تیم سایپا و صبا با یک گل به ترتیب برابر فولاد و ذوب آهن را شکست دادند و پیکان هم ۳ بر ۲ مقابل سپاهان به برتری دست یافت. در این روز همچنین پدیده ۲ بر یک استقلال خوزستان را شکست داد.

در تنها دیدار هفته بیستم لیگ برتر که جمعه برگزار شد هیچ توپی از خط دروازه ها عبور نکرد تا رقابت دو تیم نفت تهران و آبادان با تساوی بدون گل به پایان برسد. برخلاف تنها دیدار برگزار شده در روز شنبه که طی آن و در رقابت میان دو تیم گسترش فولاد و سیاه جامگان دو بار توپ از خط دروازه ها عبو کرد که سهم هر تیم یک گل بود. آخرین و حساس ترین دیدار این هفته از رقابت های لیگ برتر هم یکشنبه در ورزشگاه آزادی و میان دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی برگزار شد. در این دیدار سرخپوشان سه بار دروازه حریف را باز کردند و قاطعانه امتیاز کامل بازی را از آن خود کردند.

صدرنشینی کاراته کای ایران در رنکینگ جهانی

جدیدترین رده بندی بهترین های کاراته جهان از سوی WKF اعلام شد که با ثبت امتیازات آن تا پایان ماه ژانویه بخصوص کاراته وان پاریس نمایندگان کشورمان رتبه های خوبی کسب کردند.بر اساس این رنکینگ سجاد گنج زاده که در مسابقات پاریس صاحب مدال طلا شد، با حضور در صدر رنکینگ وزن ۸۴+ کیلوگرم بهترین جایگاه را در بین ورزشکاران ایرانی دارد. بعد از گنچ زاده هم مهدی زاده، پورشیب و عباسعلی بهترین جایگاه را در اختیار دارند. همچنین طراوت خاکسار گه در پاریس به مدال طلا دست یافت نیز تا رتبه ۱۵ وزن خود بالا آمد.

تیم ملی والیبال بالاخره صاحب سرمربی شد

در حالی طی هفته های گذشته دو مربی بلغاری و صربستانی با حضور در تهران، مذاکره با مسئولان فدراسیون و بازدید از امکانات این رشته در کشورمان برنامه های خود را برای هدایت تیم ملی کشورمان ارائه داده بودند، هیات رئیسه فدراسیون والیبال کشورمان در نهایت رای به هدایت مربی صربستانی دارد. بر این اساس «ایگور کولاکوویچ» از این پس هدایت تیم ملی والیبال را بر عهده خواهد داشت. این انتخابی بود که اعضای هیات رئیسه فدراسیون والیبال پس از نشست یکشنبه خود در مورد آن به جمع بندی رسیدند.

نایب قهرمانی عابدینی در جام جهانی ایتالیا

مجتبی عابدینی در میان ۱۵۶ شمشیرباز شرکت کننده در رقابت های جام جهانی ایتالیا به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و در این در حالی بود که قهرمان و نایب قهرمان المپیک از کسب مدال در این مسابقات بازماندند. در چارچوب این مسابقات عابدینی با شکست «اوه» کره ای در مرحله نیمه نهایی راهی دیدار فینال شد. در این مرحله عابدینی مغلوب آندراس زاتماری مجارستانی شد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. عابدینی در حالی به این عنوان دست یافت که انگشت دستش شکسته بود. این شمشیربازی کشورمان مدال نقره خود را تقدیم به شهدای آتش نشان کشور کرد.

خوب و بد این هفته برای قهرمان المپیک

بر اساس اعلام سرمربی تیم ملی وزنه برداری، کیانوش رستمی از ترکیب این تیم برای حضور در بازی های کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی آسیا کنار گذاشته شد. سجاد انوشیروانی در این مورد گفت: ما کیانوش رستمی را به اردو دعوت کردیم اما او نیامد که گویا با توجه به میادین سخت قبلی یعنی جهانی و المپیک نیاز به ریکاوری بیشتری دارد. در هرصورت با این شرایط رستمی شانسی برای حضور در بازیهای آسیایی و مسابقات کشورهای اسلامی را ندارد.

کیانوش رستمی در حالی از ترکیب تیم ملی وزنه برداری ایران کنار گذاشته شد که طی این هفته و بر اساس آرای نظرسنجی فدراسیون بین المللی وزنه برداری، صاحب عنوان بهترین وزنه بردار جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی شد و جایزه ینو بوزکوویچ فقید را کسب کرد. رستمی تنها نماینده ایران در نظرسنجی فدراسیون جهانی وزنه برداری برای معرفی بهترین وزنه بردار سال گذشته میلادی بود

عنوان چهارمی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران در جام جهانی ایتالیا

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران که با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران در جام جهانی ایتالیا شرکت کرده بود، پس از برتری مقابل بلاروس موفق شد با از پیش رو برداشتن روسیه به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه یابد. تیم ایران در این مرحله نتیجه دیدار برابر کره جنوبی را واگذار کردند و از صعود به فینال باز ماندند. آنها در ادامه و برای کسب مدال برنز به مصاف مجارستان رفتند اما در این دیدار شکست خوردند و با کسب عنوان چهارم به کار خود پایان دادند.

یادمان خبرنگاران فقید در جایگاه خبرنگاران آزادی

مسئولان ورزشگاه آزادی در اقدامی قابل تقدیر تصاویری از خبرنگاران و عکاسان فقید را در جایگاه ویژه خبرنگاران نصب کرده اند تا همکارانی که به این جایگاه می روند هم یادی از گذشتگان کنند و هم فاتحه ای برای آنها قرائت کنند. خبرنگاران و عکاسانی که یکشنبه گذشته برای پوشش خبری دیدار دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی به ورزشگاه آزادی رفته بودند، برای اولین بار با این تصاویر مواجه شدند.

کشتی گیران آمریکایی در جام جهانی ایران شرکت می کنند

بعد از دستور مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممانعت از ورود اتباع آمریکایی به خاک آمریکا که اقدام متقابل مسئولان ایران را به همراه داشت، حضور تیم ملی کشتی آمریکا در رقابت های جام جهانی ایران که به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد، با ابهاماتی روبرو شد تا حدیکه میزبانی ایران برای این رویداد بزرگ و معتبر را با خطر مواجه کرد. در همین رابطه رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در نامه‌ای به وزیر ورزش خواستار بررسی دوباره این موضوع توسط مراجع ذیصلاح شد. در نهایت با پیگیری های انجام شده، وزارت امور خارجه با صدور روادید برای اعضای تیم ملی کشتی آمریکا موافقت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه علت این اقدام را توقف اجرای محدودیت های تبعیض آمیز علیه ورود شهروندان ایرانی دانست.

مدال های تیمی و انفرادی رکابزنان ایران در آسیا

یکی از رویدادهای ورزشی که در این هفت روز ورزش برگزار شد، رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری آسیا بود. در جریان این مسابقات که در هند جریان دارد، تیم ایران در ماده تیم اسپرینت موفق به کسب مدال نقره شد. تیم تعقیبی ایران به عنوان هفتم دست یافت. همچنین در بخش انفرادی و در ماده اسکرچ رده سنی جوانان امیرحسین جمشیدیان، موفق به کسب نشان طلا شد. محمد رجب‌لو در ماده اسکرچ بزرگسالان صاحب نشان نقره شد. دیگر اینکه محمد دانشور هم راهی فینال شد اما در نهایت به عنوان چهارمی بسنده کرد.

قهرمانی قائم مقامی در مسابقات شطرنج بین المللی جام سبلان

مسابقات شطرنج بین المللی جام سبلان پس از هشت روز رقابت میان شرکت کنندگان با قهرمانی احسان قائم مقامی در اردبیل به پایان رسید. قهرمانی استاد بزرگ شطرنج کشورمان در رقابت های بین المللی جام سبلان با کسب مجمو ۸.۵ امتیاز به دست آمد. بعد از وی «کرنیف» نماینده کشور اسپانیا با یک امتیاز کمتر دوم سد و پویا ایدنی هم در جایگاه سوم قرار گرفت.

یزدانی برترین آزادکار جهان شد

نخستین رده‌بندی برترین آزادکاران جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی در حالی اعلام شد که حسن یزدانی در صدر مدعیان وزن ۷۴ کیلوگرم قرار گرفت. طبق رده‌بندی برترین آزادکاران جهان در پایان ماه ژانویه ۲۰۱۷ میلادی که از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد، کمیل قاسمی و مصطفی حسین خانی هم در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

صعود شیرین استقلال به لیگ قهرمانان آسیا

در چارچوب مرحله پلی آف فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شامگاه سه شنبه تیم های استقلال ایران و السد قطر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند. شاگردان علیرضا منصوریان در پایان ۱۲۰ دقیقه رقابت با حریف پرمهره خود که با کاپیتانی «ژاوی» ستاره سابق بارسلونا به میدان آمده بود، به تساوی دست یافتند اما در ضربات پنالتی آنها ۴ بر ۳ پیروز شدند و به لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند.

آزادکاران ایران در جام جهانی معرفی شدند

بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد حسن رحیمی و یونس سرمستی در وزن ۵۷ کیلوگرم، بهنام احسان‌پور و مسعود اسماعیل‌پور در وزن ۶۱ کیلوگرم، میثم نصیری و مهدی یگانه جعفری در وزن ۶۵ کیلوگرم، مصطفی حسین‌خانی و حامد رشیدی در وزن ۷۰ کیلوگرم، پیمان یاراحمدی و بهمن تیموری در وزن ۷۴ کیلوگرم، حسن یزدانی و علیرضا کریمی در وزن ۸۶ کیلوگرم، امیر محمدی و حسین شهبازی در وزن ۹۷ کیلوگرم همراه با کمیل قاسمی و یدالله محبی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به اعضای تیم ملی را برای حضور در جام جهانی کرمانشاه تشکیل خواهند داد.