۵هزار سند مالکیت در هرمزگان صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، غلامحسین شیری در جلسه ستاد بازآفرینی شهری که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بیان داشت: صدور اسناد مالکیت در بافت های فرسوده و تصرفی شهر بندرعباس زمینه را برای قانون مند شدن فراهم می کند.

شیری افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته دو هزار و ۴۰۰ پرونده در اجرای طرح سند دار کردن زمین های تصرفی پیش از سال ۸۳ تشکیل و هزار و ۵۰۰ سند در حال صادر شدن است. با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده ای نزدیک حدود ۵ هزار سند در اجرای این طرح صادر خواهد شد.

شیری همچنین به معضلات پیش روی بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: استان هرمزگان در بافت فرسوده معضل دارد بطوریکه ۴۶ درصد شهر بندرعباس بافت فرسوده است.

وی تصریح کرد، در راستای رفع این مشکل با همکاری شهرداری اقداماتی صورت گرفته است اما نیازمند گام های بلندتری هستیم که امیدواریم با بازدید های صورت گرفته از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی موانع پیش رو مرتفع شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ابراز امیدواری کرد، در تصمیم گیری اساسی رفع معضل بافت فرسوده اختیارات لازم به استان تفویض شود.

آغاز پروژه آماده سازی زمین ۳۵۰ هکتاری شمال بندرعباس

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: دو قطعه از پروژه آماده سازی ۳۵۰ هکتاری زمین شمال شهر بندرعباس رسما آغاز شد اجرای این طرح همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

شیری با اشاره به پروژه آماده سازی ۳۵۰ هکتار از زمین شمال شهر بندرعباس افزود: در این راستا آماده سازی دو قطعه ۱۰۵ و ۱۱۰ هکتاری آغاز شد.

وی بیان داشت: در اجرای این طرح، زمین های مورد نیاز شهروندان تامین خواهد شد و حباب قیمت شکسته می شود.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی، در اجرای آماده سازی زمین شمال شهر بندرعباس، قطعات قابل واگذاری در قالب احداث خانه های ویلایی و آپارتمانی واگذار خواهد شد.