مس صاحب ورزشگاه اختصاصي مي شود / تعطيلات چهار هفته اي ليگ تاثير منفي در عملكرد مس خواهد داشت

مديرعامل باشگاه صنعت مس كرمان درگفتگو با خبرنگار مهر با بيان مطلب فوق اظهارداشت: حدود دو هفته قبل كه مهندس علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني به كرمان سفر كرده بود درجلسه اي اين پيشنهاد از طرف شركت مس مطرح شد كه ورزشگاه امام علي (ع) شهر كرمان را شركت ملي صنايع مس ايران خريداري كرده و تربيت بدني استان با اين هزينه مكان ورزشي جديدي را احداث كند.

وي درادامه گفت : مهندس علي آبادي هم با اين پيشنهاد مهندس پورمند مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران موافقت كرد و صورتجلسه اي به امضا استاندار كرمان، معاونين استاندار، رئيس سازمان تربيت بدني و همچنين مديركل تربيت بدني كرمان رسيد و موافقت شد كه برابر قيمت كارشناسي سازمان تربيت بدني، شركت ملي صنايع مس ايران اين ورزشگاه را بخرد و به باشگاه فرهنگي ورزشي صنعت مس كرمان منتقل كند.

وي با بيان اينكه نامه اين درخواست هم نوشته و به تهران فرستاده شده تا كارشناس سازمان تربيت بدني براي گذاشتن قيمت كارشناسي بر روي اين استاديوم به كرمان سفر كند افزود: اميدواريم كه ظرف 15 روزآينده كاركارشناسي انجام شود و ما ورزشگاه امام علي (ع) را از تربيت بدني كرمان تحويل بگيريم و حداكثر تا دور برگشت فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور، استاديوم را آماده كرده و بتوانيم مابقي مسابقات فوتبال ليگ برتر را در اين ورزشگاه كه ورزشگاه اختصاصي باشگاه صنعت مس كرمان خواهد بود ، انجام دهيم.

حميد نيك نفس درباره ورزشگاه امام علي(ع) شهر كرمان گفت: اين استاديوم درحال حاضر15 هزار نفري است كه تا 20 هزارنفرهم قابل گسترش است و چمن آن هم قراراست چمن رول طبيعي باشد كه ميتواند ظرف چند سال آينده جوابگوي فوتبال استان كرمان باشد.

نيك نفس ادامه داد: طبق پيش بيني هاي انجام شده سالن فجركه مختص به همين مجموع است با نظر هيئت مديره احتمالا در قيمت گذاري محسوب نخواهد شد چرا كه در مقطع فعلي فقط بحث استاديوم فوتبال مد نظر است.

وي در خصوص نوراستاديوم سليمي كيا گفت: اولين بازي بعد از تعطيلات ليگ 26 مهرماه درتهران با صبا باتري خواهد بود و بازي بعدي با ملوان در كرمان زير نور برگزار خواهد شد و بهر حال نور استاديوم سليمي كياي كرمان از چهارشنبه شب آماده بهره برداري است.

نيك نفس در مورد تاثير توقف بازي هاي ليگ گفت: اين طبيعي است كه وقتي تيمي در روال منطقي بازيها و روال مسابقات مي افتد وقفه مي تواند تاثير منفي داشته باشد و بخصوص وقتي كه همه تيمها دو هفته و ما چهارهفته تعطيل باشيم.