۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

استاندار کهگیلویه وبویراحمد:

محور توسعه استان ایجاد اشتغال پایدار است

یاسوج- استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت : محور توسعه استان ایجاد اشتغال پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی بازار سنتی و محلی یاسوج افزود: پروژه بازار سنتی و محلی یاسوج علاوه بر اشتغالزایی فضایی مناسب برای گردشگری در استان خواهد بود.

وی بیان داشت: این پروژه از جمله پروژه هایی است که به اشتغال، زیبایی شهر و حقوق شهروندی کمک می کند.

خادمی با بیان اینکه دولت و استانداری از چنین پروژه هایی حمایت می کند، گفت: با افتتاح این پروژه جمعه بازار یاسوج که فاقد ایمنی وهویت اسلامی و شهروندی است، ساماندهی می شود.

وی تصریح کرد: این پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی می شود و با احداث آن مردم می توانند در محیطی مناسب و مطلوب از خدمات مختلف ارائه شده در بازار استفاده کنند.

کد مطلب 3900096

