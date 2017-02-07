۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

شهردار خارگ:

مسابقات قوی‌ترین مردان خارگ برگزار می‌شود

بوشهر - شهردار خارگ گفت: مسابقات قوی‌ترین مردان خارگ برگزار می‌شود.

 احمد بارگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : با هدف گسترش و توسعه ورزش به‌ویژه ورزش همگانی در جزیره خارگ کارگروه فرهنگی ورزشی شهرداری خارگ تصمیم بر برگزاری مسابقات قویترین مردان خارگ در دهه مبارک فجر را گرفت.

بارگاهی افزود: این مسابقات با حضور قهرمانان و ورزشکاران پرورش اندام جزیره خارگ ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۳ و در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ در آیتم‌های غلطاندن تایر کامیون، عبور کیسه شنی از مانع، حمل کپسول، نگهداشتن کیسه با دست، حمل ترازوی دوکفه و کشیدن پراید برگزار خواهد شد.

شهردار خارگ خاطرنشان کرد: در بخش جانبی این مسابقه قوی‌ترین مردان جزیره خارگ مسابقه با حجم کمتر مانند مچ‌اندازی و طناب‌کشی برای عموم برگزار خواهد شد.

