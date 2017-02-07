قم در ۲۵ سال گذشته ۵ درجه گرمتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی قبل از ظهر سه‌شنبه در جلسه مخاطرات زیست محیطی استان قم که با حضور رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان استانی در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد با اشاره چالش گرم شدن کره زمین اظهار داشت: در مجموعه ایران مرکزی افزایش درجه حرارت بیش از میانگین کشور و جهان بوده که این موضوع نگرانی‌های بسیار زیادی را به وجود آورده است.

وی افزود: در چند سال گذشته ثبت اعداد و ارقامی داریم که در دوران ثبت آمار مولفه‌های هواشناسی بی سابقه است که باید به این موضوع توجه کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم اظهار داشت: شهر قم در ۲۵ سال گذشته بین سه تا ۵ درجه افزایش درجه حرارت داشتیم که نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه ما در ۳۰ سال آینده با این شرایط مواجه هستیم ابراز کرد: تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که تا ۲۰۵۰ میلادی این شرایط را خواهیم داشت اما آمادگی برای این برنامه ۳۰ ساله در استان‌ها وجود ندارد.

رضوی با اشاره به اینکه هشدارهایی از ۲۰۰۰ میلادی داده شد که مورد توجه واقع نشد گفت: استان قم شانزدهمین سال خشکسالی اش را پشت سر می گذارد درحالیکه کل کشور هشتمین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذارند.

وی با تاکید بر اینکه برای مرکز کشور باید برنامه مدونی داشته باشیم اضافه کرد: وزارت نیرو در بحث حقابه‌های زیست محیطی کم لطفی می‌کند.

جمع‌آوری سنگ‌کوبی‌ها از ورودی شهر قم

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم به عملکرد کارگروه آمایش سرزمین شورای برنامه‌ریزی اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌ها، صنف سنگ کوبی از ورودی شهر در شهرکی به همین نام جا به جا شدند.

وی با اشاره به اینکه برای صنف کفش و دمپایی هم منطقه ای در شکوهیه در نظر گرفته شده و مقدمات انجام شده است گفت: صدور و تمدید هر مجوز جدید صنفی و صنعتی به واحدهای سرب در راستای مباحث زیست محیطی است و اگر محیط زیست تشخیص دهد که آلایندگی وجود دارد تحت هیچ شرایطی مجوزها صادر نخواهد شد.

رضوی با اشاره به فشارهایی که برای استقرار واحدهای آلاینده وجود دارد اظهار داشت: خواهش ما این است که از تصمیم استان برای عدم استقرار این واحدها دفاع شود.

وی افزود: برابر تمام نیاز کشور در استان ما سرب تولید می‌شود که اصلا ضرورت نیست این اتفاق بیفتد و صادرات صورت بگیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت: طرح جامع کاهش و کنترل آلودگی هوای قم توسط اداره کل محیط زیست ارائه شده و در این راستا قرار است طرح به شورای برنامه ریزی برای تصویب بیاید.