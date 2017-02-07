به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹ امروز سه شنبه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی میزبان السد قطر خواهد بود. حاشیه های قبل از این دیدار را می خوانید:

* برخی هواداران استقلال از صبح زود مقابل ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند و مسئولان ورزشگاه ناچار شدند برای سهولت آنها درها را زودتر از ساعت ۱۴ بازکنند تا ترافیکی ایجاد نشود.

* هواداران استقلال که هیجان زیادی برای این بازی دارند، پرچم های بسیار بزرگی را به ورزشگاه برده اند که یکی از آنها دوستاره طلایی روی خود داشت و از جایگاه تا بخش تیفوسی ها باز شد که نمای زیبایی به ورزشگاه داده بود.

* مسئولان ورزشگاه آزادی ساعت ۱۵ خط کشی های زمین را ترمیم کردند تا مشکلی برای بازی وجود نداشته باشد.

* بلیط های وی آی پی که معمولا برای اعضای تیم ها یا مسئولان فوتبال ارائه می شود به قیمت پنجاه هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.

* هواداران استقلال چه در مسیر و چه روی سکوها شعار دادن را شروع کرده اند و البته طبق معمول کری خوانی برای پرسپولیسی ها هم جزو این شعارهاست.

* درحالی که حدود سه ساعت تا شروع این بازی باقی مانده بود کمتر از ۱۰ هزار نفر در ورزشگاه آزادی حضور یافته اند.

* با اینکه هواداران استقلال قلبا تمایل به پیروزی تیمشان دارند اما خوشحال هستند که می توانند بازی ژاوی ستاره پیشین بارسلونا را از نزدیک تماشا کنند.

* با توجه به اینکه گفته می شود فرهاد مجیدی برای تماشای این دیدار به ورزشگاه خواهد آمد این بازیکن از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

* سوژه امروز هواداران استقلال خبر اعتصاب بازیکنان پرسپولیس بود که اعتقاد داشتند این مسئله می تواند به نفع استقلال در دربی تمام شود.

* چند نفر از مسئولان باشگاه السد قطر که به ورزشگاه آمده بودند از دیدن تماشاگرانی که چهار ساعت قبل از دیدار در ورزشگاه حضور داشتند تعجب کردند.

* تعداد زیادی از هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی از شهرهای مختلف خود را به تهران رسانده اند.

* هواداران استقلال علیه برانکو شعار داده و او را مورد توهین قرار دادند.

* حاضرین در ورزشگاه، مدیر عامل باشگاه استقلال را تشویق کردند البته باید منتظر ماند و دید که در پایان بازی باز هم این هواداران، افتخاری را حمایت خواهند کرد یا علیه او شعار خواهند داد.