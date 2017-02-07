به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان زنجان، حجتالاسلام مسعود صفییاری در حاشیه بازدید از نمایشگاههای مدرسه انقلاب از آموزشگاههای شهر زنجان ضمن ارائه بیاناتی درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در ۳۸ سال گذشته به روایتگری دانشآموزان از انقلاب پرداخت.
وی به رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره کرد و دانشآموزان را افسران جنگ نرم خواند و ادامه داد: در این زمینه مربیان آموزشی نیز نقش تاثیرگذاری دارند.
همچنین دستیار دبیر کل و معاون برنامهسازی و توسعه اتحادیه انجمنهای اسلامی گفت: نمایشگاههای مدرسه انقلاب با هدف تقویت روحیه انقلابی، خود باوری و تعمیق تفکر دینی در سطح مدارس متوسطه دوم سراسر کشور در دهه فجر در سراسر کشور برگزار میشود.
امین لطفعلیزاده با بیان اینکه از ویژگیهای این نمایشگاهها، نقشآفرینی خود دانشآموزان در برپایی این نمایشگاههاست، افزود: برگزاری این نمایشگاهها را در سطح مدارس استان را مطلوب ارزیابی کرده و از دانشآموزان فعال در نمایشگاهها تقدیر کرد.
مسوول اتحادیه اسلامی دانشآموزان استان زنجان نیز با اشاره به برپایی ۵۰۰۰ نمایشگاه مدرسه انقلاب اظهار کرد: این نمایشگاهها در همه مدارس متوسطه دور دوم و در سه محور «دیروز ما»، «امروز ما» و «فردای ما» برگزار شده است.
محمد رضاخانی با بیان اینکه تقویت روحیه انقلابی و انگیزه دانشآموزان و تقویت ایمان آنها به مبانی اسلام از اهداف برپایی این نمایشگاه است، افزود: آشناسازی نوجوانان با دستاوردهای انقلاب اسلامی و شخصیت امام راحل از اهداف برپایی این نمایشگاهها است.
در این بازدید دانشآموزان استان زنجان نیز از نمایشگاه مدرسه انقلاب در مدرسه نمونه شهدا بازدید کردند.
