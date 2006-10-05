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۱۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۵۰

دقايقي پيش و به منظور ديدار مردم اين شهرستان؛

رئيس جمهور وارد دماوند شد

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران به منظور ديدار با مردم دماوند و بررسي مشكلات اين شهر عصر امروز (پنجشنبه) وارد اين شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به دماوند، رئيس جمهور كه در ماه مبارك رمضان سفر به شهرهاي تابع استان تهران را آغاز كرده است عصر امروز در جمع مردم اين شهرستان حاضر شد.

 احمدي نژاد بعدازظهر امروز و پيش از سفر به دماوند به شهرستان فيروز كوه سفر كرده است.

کد مطلب 390015

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