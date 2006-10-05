رئيس جمهور وارد دماوند شد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به دماوند، رئيس جمهور كه در ماه مبارك رمضان سفر به شهرهاي تابع استان تهران را آغاز كرده است عصر امروز در جمع مردم اين شهرستان حاضر شد.

احمدي نژاد بعدازظهر امروز و پيش از سفر به دماوند به شهرستان فيروز كوه سفر كرده است.