«اشنوگل» و «ماه گرفتگی» روی پرده می رود

ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فیلم «اشنوگل» به کارگردانی هادی حاجتمند و علی سلیمانی در بخش چشم انداز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، اظهار کرد: این فیلم ساعت ١٥ و ١٩ عصر امروز سه شنبه در سینما گلشن بجنورد اکران می شود.

حیدری افزود: «ماه گرفتگی» به کارگردانی مسعود اطیابی نیز دیگر فیلمی است که امروز سه شنبه در سیانس های ۱۷ و ۲۱ به روی پرده می رود.

وی با بیان اینکه فیلم «ماه گرفتگی» اتفاقات و حوادث سال ۸۸ را دستمایه سوژه اصلی خود قرار داده است، تصریح کرد: کامبیز دیرباز و سارا خوئینی ها از جمله بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

سرپرست معاونت هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره فیلم فجر از هفتم تا ۱۲ بهمن ماه جاری افزود: علاقه مندان می توانند بلیت های این جشنواره را به صورت روزفروش نیز تهیه کنند و به تماشای فیلم های انتخابی خود بنشینند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های «کارگر ساده نیازمندیم»، «انزوا»، «رگ خواب»، «یک روز بخصوص»، «شماره ۱۷ سهیلا»، «خانه دیگری»، «رهایی از بهشت» و «آزادی به قید شرط»، «ایستگاه اتمسفر» و «کمدی انسانی» از جمله ۱۰ فیلمی است که طی پنج روز گذشته در خراسان شمالی اکران شده است.

قطار سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه جاری به خراسان شمالی رسیده و تا ۲۱ بهمن ماه با نمایش ۱۶ فیلم فاخر در استان ماندگار است.