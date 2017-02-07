برخورد غیرکارشناسی با گزارش یک حادثه/ عذرخواهی یا استعفا!

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: جلسه یکشنبه شورای شهر تهران گویی تنها با یک هدف برگزار شده بود؛ در کنار تمام حرف‌ها و حدیث‌ها در نهایت شهردار یا باید استعفا دهد یا عذرخواهی کند؛ راه سومی هم وجود ندارد.

اگرچه در ابتدای این جلسه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در تذکرات خود خاطرنشان کردند که اعضا از مباحث غیر کارشناسی پرهیز کنند، اما در ادامه جلسه به سمت سیاسی شدن پیش رفت.

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر لزوم پرهیز از حاشیه پردازی، خطاب به اعضای شورا و اصحاب رسانه گفت: در این جلسه اعضا به اصل مساله بپردازند و از پرداختن به حواشی بپرهیزند،‌ رسانه ها نیز با دقت آنچه گفته می شوند را کامل مطرح کنند و در انعکاس گفته ها گزینشی عمل نکنند.

با این حال محمد مهدی تندگویان نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی بدون توجه به تذکرات و خواست رئیس شورای شهر تهران، با اعتراف به اینکه شهردار تهران به عنوان مدیریت سازمان بحران پایتخت شخصی توانمند است که دستگاه های مختلف را مدیریت کند و در بحران ها از گزینه هایی است که کار آمد است، اما در ادامه به طرح سوالاتی پرداخت که جنبه کارشناسی ضعیفی داشت.

وی در صحبت های خود از شهردار تهران پرسید:‌ شخص آقای قالیباف چه دوره های تخصصی درباره مدیریت بحران گذارنده اید؟ کسی که رییس ستاد بحران شهر است اعلام کند چند بار مانور بحران برگزار شده داست؟ لیست تخصصی افراد و نقاط ضعف مانور اعلام شود؟ می خواهم بدانم برای اینکه بخواهیم از مردم عذرخواهی کنیم یا استعفا دهیم نظر آقای قالیباف چیست؟ چرا با مردم رودربایستی داریم.

فاطمه دانشور نیز مسئله استعفا یا عذرخواهی شهردار تهران را مورد تاکید قرار داد و گفت:‌ امام می گفتند مسئولین نوکر مردم هستند اما من فکر می کنم مسولین این موضوع را فراموش کرده اند،‌ عذرخواهی کردن از مردم چیزی از آدم کم نمی کند و مردم را ناراحت نکنید.

این عضو شورای شهر ادبیات شهردار تهران در نهایت رفتار و ادبیات شهردار تهران در مواجهه با مردم مغرورانه توصیف کرد.

احمد مسجد جامعی اما در این جلسه با بیان اینکه در لایحه الزام شهرداری تهران به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی را مصوب کردیم و برای آقای قالیباف فرستادیم ادامه داد: کسبه می گفتند نردبان ها فقط تا طبقه دهم بیشتر نمیتوانسته برود و آتش خاموش کند، من نمی دانم چرا هر اتفاقی که می افتد باید از توفیقاتمان بگوییم و از عیب هایمان چیزی نگوییم؟

این عضو شورای شهر گفت: اگر به جای ۱۶ نفر ۲۰ نفر هم شهید می دادند باز هم از توفیقاتشان می گفتند و غیر منتظره نیست که شهدای آتش نشان ما در ۲ سال گذشته بیشتر از شهدای آتش نشان ۸ سال دفاع مقدس بوده باشد.

غلامرضا انصاری دیگر عضو شورای شهر نیز تاکید کرد: عذرخواهی چیزی از آدم کم نمی‌کند.

احمد حکیمی پور اذعان کرد: به عنوان عضو شورا ازاینکه مصوباتمان را پیگیری نمی کنیم از مردم عذر خواهی می کنم!

این اظهارات غیرکارشناسی و جهت دار، اعتراض دیگر اعضای شورا را نسبت به این ادبیات به همراه داشت.

مجتبی شاکری از اعضای شورای شهر تهران با بیان اینکه این چه اخلاقی است که هنوز ابعاد قضیه را تنها از یک منظر شنیدیم و هنوز دادستانی و وزارت کار و کسبه صحبت های خود را مطرح نکرده اند قضاوت نهایی می کنیم، اظهار داشت: برخی به این اجماع و تصمیم رسیده اند که شهردار یا عذرخواهی کند یا استعفا دهد.

وی با انتقاد از اینکه در حالی همه از صدق، سخن می گویند که هنوز کمیته حقیقت یاب و دو کمیته دیگر گزارشی نداده اند با این وجود قبل از همه می خواهید مقصر را بالای کار ببرید تصریح کرد: این از سر صداقت نیست، بلکه کار سیاسی است،‌ این چوبی را که بلند کردید به سر رئیس جمهور، وزیر کشور و وزیر کار هم می خورد.

شاکری خطاب به «مسجد جامعی» گفت: آقای مسجد جامعی، جان همه انسان ها محترم است، آن ها که در سونامی آلودگی هستند هم آدمند؟ آن ها هم شهروند همین مملکت هستند. سونامی فروریزش کارگاه ها و کارخانه و ها و بیکاری هم بر سر مردم همین مملکت استف کاری کنید این معیاری که می گذارید در جای دیگر هم به شما کمک کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از تشکیل کمیته حقیقت یاب خاطرنشان کرد: نظارت حق ذاتی شورا است، چگونه توقع دارید شورا از حق ذاتی خودش بگذرد و با تشکیل کمیته حقیقت یاب افرادی که هیچ مسئولیتی درباره موضوع ندارند پیگیر موضوع شوند، این اقدام از سر صدق نیست.

به گفته وی،‌ آن ها که سودای استعفا و عذرخواهی دارند به دنبال اغراض سیاسی هستند،این اقدام صادقانه نیست؛‌ از یک طرف می گوئید از حضور آقای قالیباف به جهت تووانمندی ها استفاده شود از دیگر سو خواهان استعفای ایشان هستید،این ها ضم در قالب مدح است.

شاکری ادامه داد: حقیقت این است اگر رسانه ها از ما بخواهند پاسخگو باشیم به عنوان تصویب کنندگان و ناظران برنامه ۵ ساله از ۲ هزار میلیارد برای بحران تصویب شده باید به اینکه سوال پاسخ دهیم که سهم سازمان بحران چقدر می شود؟ تنها ۵۰ میلیارد داده شده است. همین رقم را اعضای شورا رای داده اند. بنا براین اعضای شورای شهر باید به عنوان تصویب کنندگان بودجه استعفا دهند.

وی در پایان گفت: نوع برخوردها و ادبیات باید اصلاح شود بسیاری از این انتقادات وارد است اما در قضاوت چیزی را که نگفتید و امر نکردید از شهرداری نخواهید.

محسن پیرهادی نائب رئیس شورای شهر نیز با انتقاد ازاینکه برخی با فشار سیاسی می گویند عذرخواهی کنید این رفتار درست نیست گفت: آقای قالیباف همیشه تاکید دارند اگر جایی اشتباه کردیم باید بگوئیم که اشتباه کردیم،‌ایشان بارها سر مسائل خیلی نازل در جلسات اشتباه خود را پذیرفته اند و آن را اصلاح کرده اند.

وی افزود: کسی مغرور است که با ماشین تا چند قدمی ساختمان بیاید و عکس بگیرد و بیایید در حالی که شهردار ۹ روز حادثه را در صحنه بودند آیا چنین کسی می تواند جلوی مردم مغرور باشد؟

به گفته پیرهادی،‌ این فرهنگ غلط رایج است که اگر کسی کاری کرد از او بیشتر ایراد بگیرند اما کسی که دست روی دست گذاشته کسی کاری به او ندارد، این چوب سیاسی جای دیگری بر سر خودمان فرود می آید. مردم متوجه این قبیله گرایی و سیاسی بازی هستند. مردم چیزی که شما سیاسیون می گویید را نمی گویند. حقیقت این است که مردم بین دوغ و دوشاب فرق قائل هستند.