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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

استاندار کرمانشاه:

۶ میلیارد دلار طرح روی زمین مانده داریم/بروکراسی صندوق توسعه ملی

۶ میلیارد دلار طرح روی زمین مانده داریم/بروکراسی صندوق توسعه ملی

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: هم اکنون قریب به ۶ میلیارد دلار طرح روی زمین مانده در استان کرمانشاه داریم و بخش عمده مشکل به بروکراسی صندوق توسعه ملی باز می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز سه شنبه در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت: رئیس بانک مرکزی امروز از چند واحد مهم همچون پتروشیمی اوره آمونیاک، کرپ ناز، پالایشگاه، قوطی سازی بنیاد مستضعفان بازدید داشتند.

استان کرمانشاه برای رسیدن به سطحی مطلوب از توسعه گام‌های مهمی پیش از این برداشته و هم اکنون کارهای مهمی در بحث زیر ساختی و تولیدی و کشاورزی و صنعتی از طرح گرمسیری  و راه آهن و  خودروسازی و... در حال اجرا است.

رازانی بیان کرد: الان پروژه‌هایی که استان برای اجرا خیز برداشته است به بیش از ۵ تا ۶ میلیارد یورو و  دلار  نیاز دارد و به عبارتی در مجموع ۵ تا ۶ میلیارد دلار طرح روی زمین داریم.

وی بیان کرد: پالایشگاه به ۳.۴ میلیارد یورو وطرح پتروشیمی اسلام آباد که بشدت اشتغالزا است به  ۱.۶ میلیارد یورو نیاز دارد همچنین طرح پتروشیمی اوره آمونیاک ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری دارد. کارخانه لاستیک سازی  و پروژه های دیگری نیز داریم.

رازانی اظهار کرد: بخشی از مشکلات به بانک بر می گردد اما بخش مهمی از مشکلات ما به بروکراسی در صندوق توسعه  ملی است.

وی افزود: ماچشم بستیم و گشایشی در بخش بانکی و صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد شد و کارها بعد از این سرعت خواهد گرفت.

کد مطلب 3900193

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