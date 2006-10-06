ليگ امسال از كيفيت لازم برخوردار نيست/ تعطيلي بين دو نيم فصل به نفع ماست

صادق ورمرزياردر گفتگو با خبرنگار مهربا بيان اين مطلب اظهارداشت: تيم ما نياز به استراحت و بازسازي دوباره دارد كه تعطيلي ليگ فرصت مناسبي براي آمادگي بدني بازيكنان ماست و از اين فرصت به نحو احسن استفاده خواهيم كرد.



وي در ادامه درخصوص عملكرد تيم ارم كيش درنيم فصل گفت: اگرچه در آغاز ليگ اين تيم با مشكلاتي مواجه شد و نتوانست به نتيجه لازم دست پيدا كند ولي در پنج ديداري كه مسؤوليت اين تيم را به عهده داشتم ازبازيكنانم رضايت كامل دارم.



ورمرزيارخاطرنشان كرد: براي نيم فصل دوم بايد چند بازيكن جديد را دربرخي از پست ها كه با ضعف‌هايي روبروهستيم به خدمت بگيريم.



وي با بيان اينكه ليگ امسال ازكيفيت لازم برخوردارنيست گفت: ليگ ازلحاظ كيفي درسطح يكي ازقدرت‌هاي فوتسال آسيا نبود و تيمها از لحاظ بار فني دچار كمبود بودند و اين درحالي است كه اگر مي‌خواهيم قدرت مان در آسيا زيرسوال نرود بايد باشگاه‌هاي توانمندي داشته باشيم و با تقويت باشگاهها قدرت مان درسطح بين المللي را افزايش دهيم.



سرمربي تيم ارم كيش قم تصريح كرد: متأسفانه مواقعي اشتباهات داوري درنتيجه مسابقات تأثيرگذاراست و اين باعث گله مندي تيمها مي شود كه بايد براي اين مشكل چاره‌اي انديشي كرد.



وي درپايان با بيان اينكه وظيفه مشخص كردن سالن‌هايي استاندارد براي برگزاري ديدارهاي ليگ برعهده كميته فوتسال است گفت: تيم‌هايي كه در رقابت‌ها شركت مي‌كنند بايد امكانات و به خصوص سالن مسابقه ازسوي كميته‌ اي تأييد شود چرا كه در غيراين صورت اين تيم‌هاي ميهمان هستند كه متضررمي شوند و درمجموع به تيم ملي كشور نيز دچارمشكل مي شود.