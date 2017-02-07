آسیب های بازنشستگی ۲۰ ساله زنان/بازگشت مجدد به کار

محسن ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار، افزود: بر اساس مصوبه مجلس در برنامه ششم، زنان با ۲۰ سال سابقه و بدون شرط سنی در دو صندوق بزرگ تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری مشمول مقررات بازنشستگی پیش از موعد قرار میگیرند که این مصوبه از جنبههای مختلف قابل ارزیابی است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری از نظر (نسبت پشتیبانی، تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند به نسبت افرادی که از مزایای بازنشستگی برخوردار میشوند) حدود ۰.۹۷ درصد است و این در حالی است که بسیار بیشتر از افرادی که حق بیمه میدهند، بازنشسته شدهاند.
این متخصص مسائل اقتصادی و تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینههای صندوق بازنشستگی را دولت پرداخت میکند، گفت: چنانچه دولت این صندوق را از نظر تأمین منابع مالی حمایت نکند، صندوق بازنشستگی دچار مشکلات زیادی میشود؛ بطوریکه در روزهای پایانی سال گذشته صندوق توان پرداخت عیدی و حقوق بازنشستگان را نداشت، تا زمانی که دولت، سازمان مدیریت را مکلف به پرداخت منابع مالی آن کرد و بر همین اساس در روز ۲۹ اسفند حقوق بازنشستگان واریز شد.
ایزدخواه با تأکید بر اینکه بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سن و ۴۲ سال سابقه در گذشته وجود داشته است، گفت: این مصوبه را در سالهای قبل نیز سازمان تأمین اجتماعی داشت و بار مالی آن را تأمین میکرد و به همین دلیل تأمین اجتماعی با اجرای قانون جدید نیز با مشکل چندانی مواجه نخواهد شد، اما این مصوبه برای صندوق بازنشستگی کشوری جدید است؛ به همین دلیل برای تأمین بار مالی آن با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: هنگامی که افراد ۱۰ سال زودتر بازنشسته شوند، به معنی این است که طی این سالها حق بیمهای پرداخت نخواهند کرد و ۱۰ سال زودتر از حقوق و مزایا برخوردار میشوند که این به ضرر صندوق بازنشستگی کشوری است.
به گفته این متخصص مسائل اقتصادی و تأمین اجتماعی، تجربه در دو دهه گذشته نشان داده که افرادی که پیش از موعد بازنشسته میشوند، نمیتوانند جایگزینی داشته باشند و بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر بیش از نیم میلیون بازنشسته مجدداً مشغول به کار شدهاند که این نشان میدهد بازنشستگی پیش از موعد برای اشتغال افراد جوان نقشی نخواهد داشت.
ایزدخواه با اشاره به اینکه بازنشسته به فردی گفته میشود که مقداری از توان جسمی و کارآیی خود را از دست داده باشد، گفت: در حالی که با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد و خارج شدن افراد با سن کم از چرخه کار، مجدداً این افراد به دلیل توانایی و کارایی که دارند، به سر کار باز میگردند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر تورمهای بهمنوار در سالهای گذشته و همچنین آینده باعث میشود که با حقوقی که فرد بازنشسته دریافت میکند، توان و قدرت خرید خود را از دست بدهد و بر همین اساس بررسیها نشان میدهد اگر فردی با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شود، حداقل ۸۰ درصد حقوق زمان اشتغال را در بازنشستگی دریافت میکنند و به طور طبیعی ۲۰ درصد از حقوق کم خواهد شد و حال آنکه با ۲۰ سال سابقه، حقوق بیشتری از آنها کسر خواهد شد.
متخصص مسائل اقتصادی و تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه حقوق بازنشستگی فقط ۵۰ درصد نیازهای افراد و خانوادهشان را تأمین خواهد کرد، گفت: اگر خط فقر در تهران دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد، با حقوقی که در دوران بازنشستگی دریافت خواهند کرد، باعث میشود مجددا وارد بازار کار شوند.
ایزدخواه اظهار داشت: همچنین مشکلی که این مصوبه دارد این است که روابط بین کارگر و کارفرما را نیز دچار مشکل میکند، چرا که کارفرما راغب است به دلایل مختلف از بازنشستگان استفاده کند و همین باعث میشود بعد از بازنشستگی، مجدداً این افراد مشغول کار شوند چرا که به نفع کارفرما خواهد بود و در این شرایط از نیروی جوان استفاده نمیکنند.
به گفته وی، از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ مشارکت زنان زیر ۱۵ درصد است، چنانچه مصوبه ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی اجرایی شود، مشارکت زنان در جامعه با کاهش زیادی مواجه خواهد شد و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها که میتواند باعث رشد و توسعه کشور شود، کاهش خواهد یافت.
ایزدخواه افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، زنان از نظر سلامت اداری و کارآیی نسبت به مردان برتری قابل توجه و معنیداری در محیط کار دارند.
این متخصص مسائل اقتصادی و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در مجموع این مصوبه شرایط کار را برای زنان سخت میکند و بر همین اساس کارشناسان با اجرایی شدن آن موافق نیستند و باید منتظر نظر شورای نگهبان باشیم.
نظر شما