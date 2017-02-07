به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در دویست و یازدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران که در مورد تصویب بودجه حمل و نقلی برگزار می شد، خطاب به مسئولان حمل و نقلی کلانشهر تهران اظهار داشت: در تصویب بودجه حوزه های حمل ونقلی و عمرانی به دو حوزه بودجه های عملیاتی و ماموریتی توجه می شود اما باید تاکید کنیم که در حوزه بودجه های ماموریتی حمل و نقل که با کمک دولت محقق می‌شود، اگر دولت کمکی نکند که تا به امروز نکرده و شاید نمی تواند انجام بدهد، قطعا با آسیب مواجه خواهیم شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران، بودجه ای ۱۰۰ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده است که از ۱۴ تا ۱۵ هزار در سال اول آغاز شد و به ۲۶ هزار میلیارد بدون کمک دولت رسید اما متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اقتصاد شهری، نتوانستیم در حوزه درآمد و هزینه تعادل برقرار کنیم. متاسفانه ۶۰۰ میلیارد از بودجه های درآمدی شهر تهران نیز کاهش دادند و حال باید در قالب کسری این عدد بودجه ۹۶ را تدوین کنیم.

دنیامالی با اشاره به بودجه حمل و نقلی و عمرانی شهرداری تهران در سال ۹۶ تاکید کرد: فرآیند تمام این اتفاقات به اینجا می رسد که بودجه حوزه های حمل و نقلی از نظر درآمدی و هزینه ای تفاوتی با سال ۹۵ ندارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: با تمام این اتفاقا اما کمیسیون اجازه کاهش بودجه را نمی دهد و روی این خواسته در مورد حمل و نقل پافشاری هم خواهیم کرد. متاسفانه در حوزه بودجه عمرانی تا حدودی کاهش داشته ایم ولی با این حال تلاش بنده و همکارانم در کمیسیون بر این بوده و هست که در حوزه حمل و نقل عمومی کاهش نداشته باشیم.

گفتنی است دویست و یازدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران که به ریاست دنیامالی و با حضور مهندس سرخو و مهندس قناعتی و با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک و مدیران حمل و نقلی شهر تهران در حال برگزاری است.