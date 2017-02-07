نمایش «بیر دریا سئوگی» روایتی در باب شهدای غواص است

میرعباس خلیفه لو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوع اصلی داستان نمایش "بیر دریا سئوگی" در مورد شهدای غواص است، اظهار داشت: این نمایش کاری بر مبنای فرم و بدن و کاری کاملا متفاوت بوده و طول اجرای این نمایش حدود ۳۰ دقیقه است.

وی با اشاره به اسامی بازیگران نمایش "بیر دریا سئوگی"، افزود: امین محمودپور، محمد نوروزی، هادی دانش، مجتبی جهانگیری، شاهین مصباحی، امیر هادوی فر، رضا انتظاری و رضا محمدزاده بازیگران این نمایش هستند.

کارگردان نمایش "بیر دریا سئوگی" با اعلام این خبر افزود: این نمایش تندیس جایزه برترین کارگردانی، برترین طرح و ایده برترین طراحی صحنه و برگزیده نهمین جشنواره سراسری تاتر ارسباران تندیس بهترین نمایش و کارگردانی از چهارمین جشنواره سراسری مدرسه عشق را به خود اختصاص داده است.

خلیفه لو با اشاره به زمان برگزاری نمایش "بیر دریا سئوگی"، گفت: این نمایش از ۱۶ تا ۲۱ بهمن ساعت ۱۸ در مکان سالن اصلی تاتر شهر پذیرای علاقه مندان است و علاقه مندان برای تماشای این نمایش می توانند از www.ebilit.com به صورت آنلاین بلیت های خود را تهیه کنند.

گفتنی است میرعباس خلیفه لو تاکنون کارگردانی نمایش های "گاهی برای عشق باید مرد"، "من اما بدون تو"، " قصه تلخ طلا"، "عشق مشق"، " شبهای بارانی"، "رسم دیار ما"، "همه بازیگریم"، و"مرگ من گریه نداره" و ... را در کارنامه کاری خود دارد.