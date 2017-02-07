۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

هشدار هکر ناشناس به کاربران چاپگرهای بدون رمز

یک هکر ناشناخته به کاربران چاپگرهای بدون رمز متصل به اینترنت هشدار داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی تی نیوز، در اوایل هفته جاری برخی کاربران اینترنتی در سراسر جهان تصاویری از پیام های هشدار در شبکه های مجازی منتشر کردند که به دستگاه های چاپگر این افراد ارسال شده بود.

هکری که خود را Stackoverflowin می نامد به طور خودکار دستوراتی را به دستگاه های در معرض خطر هک ارسال می کند و به کاربران اطلاع می دهد  که باید سطح امنیت خود را بهبود بخشند.

Stackoverflowin همچنین در این هشدار از کاربران درخواست می کند: «این پورت را ببندید تا چاپگرهایتان در آینده از خطر هک محفوظ بمانند».

این هکر ناشناس ادعا می کند تا به حال به ۱۵۰ هزار چاپگر بدون رمز حمله کرده و پیامی به آنها ارسال کرده مبنی برآنکه دستگاه های هدف با پروتکل کنترل انتقال اطلاعات TPC مربوط به پورت ۹۱۰۰ فعال است.

یک اسکن ساده در Shodan.io نشان داد بیش از ۱۴۷ هزار چاپگر متصل به اینترنت رمزگذاری نشده اند. بیشترین میزان چاپگرهای رمزگذاری نشده نیز به آمریکا (۶۵ هزار دستگاه) و استرالیا (۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه) تعلق داشت.

