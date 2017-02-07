به گزارش، سرلشکر محمد باقری همزمان با ایام الله دهه فجر در بازدید از پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم خدمات رسانی به مردم است، اظهار کرد :آن چه در خدمت رسانی به مردم حائز اهمیت است و همواره باید مورد توجه قرار بگیرد " اخلاق مداری " و " تکریم مردم" است.

وی با تقدیر از تلاش فرماندهان و کارکنان ناجا در خدمات دهی به مردم، افزود : همواره باید تلاش مسئولان، ارائه شایسته ترین خدمات به مردم باشد، چراکه مردم صاحبان اصلی این نظام و انقلاب هستند و آنچه که موجب پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا در کشور است ؛ پشتیبانی مردم از نظام و کشور می باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور در ادامه با اشاره به نقش تجهیزات به روز و فناوری در ارتقاء خدمات دهی به مردم بیان کرد: تزریق تجهیزات به روز و استفاده از تکنولوژی در کنار دانش محوری در پیشبرد ماموریت ها موثر است.

وی ادامه داد : به کارگیری فناوری در پیشبرد اهداف نیروهای مسلح موثر بوده و امروزه تزریق تجهیزات نوین به مدیریت ترافیک نیز کمک شایانی کرده است ؛ چراکه دیگر نمی توان با تیکه بر روش های سنتی و نیروی انسانی موفق بود.

سرلشکر باقری خاطر نشان کرد: هرچند نمی توان نقش فناوری را انکار کرد اما نظارت بر ماموریت ها و روند اجرای برنامه ها نیز باید از اولویت های اصلی باشد.

عالی ترین مقام نظامی در ستاد کل نیروهای مسلح بر تدوین طرح های "کوتاه ، میان و بلند مدت" در اجرای برنامه های انتظامی و راهور تاکید کرد و گفت : باید مطابق با نیاز های جامعه و آینده نگری ، طرح های کاربردی اجرایی شود، بویژه در حوزه راهور طرح هایی تعریف و اجرایی شود که به تسهیل عبور و مرور و فرایند مدیریت ترافیک کمک کند.

وی براستفاده از تجربیات سایر کشورها به منظورمدیریت ترافیک و تردد خودروها تاکید کرد و افزود :در این راستا باید طرح های میان مدت آماده و اجرایی شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مدیریت ترافیک صرفا با اقدامات ناجا به نتیجه دلخواه نمی رسد و نیازمند همکاری معاونت حمل و نقل شهرداری و حمایت دولت است ، مطرح کرد : بهبود شرایط ترافیکی از اولویت هاست، که خوشبختانه با تلاش نیروی انتظامی اقدامات مطلوبی در این حوزه صورت گرفته و باید شاهد تداوم اجرای برنامه های راهبردی و کاربردی باشیم.

گفتنی است در این نشست فرمانده نیروی انتظامی سردار حسین اشتری، جانشین فرمانده ناجا سردار اسکندر مومنی ، رئیس پلیس پایتخت سردار حسین ساجدی نیا ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزگ سردار محمد رضا مهماندار و جمعی دیگر از مسئولان ارشد ناجا حضور داشتند.