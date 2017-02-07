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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد :

نقش تسهیل کننده فناوری‌های نوین در مدیریت ترافیک

نقش تسهیل کننده فناوری‌های نوین در مدیریت ترافیک

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر نقش مهم نیروی انسانی در پلیس راهور، گفت: هرچند با ورود فناوری های جدید کار آسان تر شده اما کنترل و نظارت کارکنان پلیس راهور بسیار تعیین کننده است.

به گزارش، سرلشکر  محمد باقری همزمان با ایام الله دهه فجر در بازدید از پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم خدمات رسانی به مردم است، اظهار کرد :آن چه در خدمت رسانی به مردم حائز اهمیت است و همواره باید مورد توجه قرار بگیرد " اخلاق مداری " و " تکریم مردم" است.

وی با تقدیر از تلاش فرماندهان و کارکنان ناجا در خدمات دهی به مردم، افزود : همواره باید تلاش مسئولان، ارائه شایسته ترین خدمات به مردم باشد، چراکه مردم صاحبان اصلی این نظام و انقلاب هستند و آنچه که موجب پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا در کشور است ؛ پشتیبانی مردم از نظام و کشور می باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور در ادامه با اشاره به نقش تجهیزات به روز و فناوری در ارتقاء خدمات دهی به مردم بیان کرد: تزریق تجهیزات به روز و استفاده از تکنولوژی در کنار  دانش محوری در پیشبرد ماموریت ها موثر است.

وی ادامه داد : به کارگیری فناوری در پیشبرد اهداف نیروهای مسلح موثر بوده  و امروزه تزریق تجهیزات نوین به مدیریت ترافیک نیز کمک شایانی کرده است ؛ چراکه دیگر نمی توان با تیکه بر روش های سنتی و نیروی انسانی موفق بود.

 سرلشکر باقری خاطر نشان کرد: هرچند نمی توان نقش فناوری را انکار کرد اما نظارت بر ماموریت ها و روند اجرای برنامه ها نیز باید از اولویت های اصلی باشد.

عالی ترین مقام نظامی در ستاد کل نیروهای مسلح بر تدوین طرح های "کوتاه ، میان و بلند مدت" در اجرای برنامه های انتظامی و راهور تاکید کرد و گفت :  باید مطابق با نیاز های جامعه و آینده نگری ، طرح های کاربردی اجرایی شود، بویژه در حوزه راهور طرح هایی تعریف و اجرایی شود که به تسهیل عبور و مرور و فرایند مدیریت ترافیک کمک کند.

وی براستفاده از تجربیات سایر کشورها به منظورمدیریت ترافیک و تردد خودروها تاکید کرد و افزود :در این راستا باید طرح های  میان مدت  آماده و اجرایی شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مدیریت ترافیک صرفا با اقدامات ناجا به نتیجه دلخواه نمی رسد و نیازمند همکاری معاونت حمل و نقل شهرداری و حمایت دولت است ، مطرح کرد : بهبود شرایط ترافیکی از اولویت هاست، که خوشبختانه با تلاش نیروی انتظامی اقدامات مطلوبی در این حوزه صورت گرفته و باید شاهد تداوم اجرای برنامه های راهبردی و کاربردی باشیم.

گفتنی است در این نشست فرمانده نیروی انتظامی سردار حسین اشتری، جانشین فرمانده ناجا سردار اسکندر مومنی ، رئیس پلیس پایتخت سردار  حسین ساجدی نیا ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزگ سردار   محمد رضا مهماندار و جمعی دیگر از مسئولان ارشد ناجا حضور داشتند.

کد مطلب 3900249

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