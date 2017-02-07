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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

معاون شهردار تهران خبر داد؛

افتتاح زیر گذر تقی‌آباد تا پایان سال

افتتاح زیر گذر تقی‌آباد تا پایان سال

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از افتتاح زیر گذر سه راه تقی آباد تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید درباره جزئیات پروژه زیر گذر سه راه تقی آباد گفت: این پروژه شامل پل، زیر گذر و بخش کندروست که با افتتاح پل این پروژه مورد بهره برداری قرار می گیرد و در ادامه زیر گذر و بخش کندرو نیز تا پایان سال افتتاح می شود.

وی با تشریح به اهداف این طرح گف: ویژگی های مهم این پروژه حذف تقاطع و چراغ در سه راه تقی آباد و سهولت در تردد است به طوری که با توجه به حجم ترافیک در مسیر آزاد راه تهران-ورامین و ترافیک سنگین در تقاطع سه راه تقی آباد لزوم احداث یک مسیر روگذر و زیرگذر جهت تسهیل تردد در این منطقه احساس می شود.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بنابراین به سبب کاهش بار ترافیکی و به طبع صرفه جویی در زمان و مصرف انرژی، احداث تقاطع غیرهمسطح در سه راه تقی آباد ضروری به نظر می رسید.

وی با تشریح وضعیت عمرانی این طرح اظهار کرد: روگذر با عرشه فلزی به طول ۵۶ متر و رمپ های ورودی و خروجی توسط خاک مسلح (ژیٔوگرید) به طول ۴۶۱ متر احداث شده است.

جاوید افزود: همچنین زیر گذر به صورت کالورت بوده و عرشه به طول ۹۶ متر و رمپ های ورودی و خروجی اجرایی به وسیله شمع و فیسینگ به طول۴۹۱ متر تاسیس شده که تا پایان سال جاری افتتاح می شود.   

کد مطلب 3900260
نورا حسینی

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