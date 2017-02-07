به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید درباره جزئیات پروژه زیر گذر سه راه تقی آباد گفت: این پروژه شامل پل، زیر گذر و بخش کندروست که با افتتاح پل این پروژه مورد بهره برداری قرار می گیرد و در ادامه زیر گذر و بخش کندرو نیز تا پایان سال افتتاح می شود.

وی با تشریح به اهداف این طرح گف: ویژگی های مهم این پروژه حذف تقاطع و چراغ در سه راه تقی آباد و سهولت در تردد است به طوری که با توجه به حجم ترافیک در مسیر آزاد راه تهران-ورامین و ترافیک سنگین در تقاطع سه راه تقی آباد لزوم احداث یک مسیر روگذر و زیرگذر جهت تسهیل تردد در این منطقه احساس می شود.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بنابراین به سبب کاهش بار ترافیکی و به طبع صرفه جویی در زمان و مصرف انرژی، احداث تقاطع غیرهمسطح در سه راه تقی آباد ضروری به نظر می رسید.

وی با تشریح وضعیت عمرانی این طرح اظهار کرد: روگذر با عرشه فلزی به طول ۵۶ متر و رمپ های ورودی و خروجی توسط خاک مسلح (ژیٔوگرید) به طول ۴۶۱ متر احداث شده است.

جاوید افزود: همچنین زیر گذر به صورت کالورت بوده و عرشه به طول ۹۶ متر و رمپ های ورودی و خروجی اجرایی به وسیله شمع و فیسینگ به طول۴۹۱ متر تاسیس شده که تا پایان سال جاری افتتاح می شود.