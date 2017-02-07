علی محمد یعقوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از یک ساعت پیش آتش سوزی در تالاب های ولی عصر (عج) اتفاق افتاد که بخش وسیع و گسترده ای از نیزارها و مراتع اطراف تالاب ها را در برگرفته است.

وی گفت: هم اکنون نیروهای آتش نشانی شهرداری پلدختر در محل حادثه مستقر و در تلاش برای مهار آتش هستند.

مسئول واحد آتش نشانی شهرداری پلدختر افزود: آتش سوزی همچنان در حال گسترش است و نیروهای آتش نشان در چند جهت در حال فعالیت و جلوگیری از گسترش بیشتر آتش هستند.

یعقوبی گفت: علت این آتش سوزی تا کنون مشخص نشده و بعداز مهار کامل بررسی می شود.