۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

آتش‌سوزی در مراتع حاشیه تالاب‌های «ولیعصر» شهرستان پلدختر

پلدختر- مسئول واحد آتش نشانی شهرداری پلدختر از آتش سوزی در مراتع حاشیه تالاب های ولی عصر (عج) پلدختر خبر داد.

علی محمد یعقوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از یک ساعت پیش آتش سوزی در تالاب های ولی عصر (عج) اتفاق افتاد که بخش وسیع و گسترده ای از نیزارها و مراتع اطراف تالاب ها را در برگرفته است.

وی گفت: هم اکنون نیروهای آتش نشانی شهرداری پلدختر در محل حادثه مستقر و در تلاش برای مهار آتش هستند.

مسئول واحد آتش نشانی شهرداری پلدختر افزود: آتش سوزی همچنان در حال گسترش است و نیروهای آتش نشان در چند جهت در حال فعالیت و جلوگیری از گسترش بیشتر آتش  هستند.

یعقوبی گفت: علت این آتش سوزی تا کنون مشخص نشده و بعداز مهار کامل بررسی می شود.

