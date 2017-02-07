سیستم الکترونیکی گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهرسی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به دستاوردها و فعالیت های ثبت اسناد و املاک استان، اظهار داشت: در سال ۹۵ آنتن های پی تی کا و راه اندازی پروژه(شمیم) و پوشش ماهواره ای تمامی مناطق استان به منظور سرعت بخشی و دقت در عملیات نقشه برداری با مختصات جهانی با امکان برخورداری کلیه سازمان ها و ادارات دولتی در استفاده از پروژه مذکور نصب شد.

وی در ادامه گفت: سیستم الکترونیکی گواهی امضا از تاریخ ۱۶ بهمن ماه سالجاری در کلیه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی و همچنین مقام اول کشوری در امور املاک در نه ماهه سالجاری کسب شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری با اشاره به دیگر دستاوردها و فعالیت های این اداره، تصریح کرد: هفت درصد ثبت واقعه طلاق طی نه ماهه سال جاری کاهش یافته است و همچنین رسیدگی به پرونده های قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند به روز شده و طرح فراخوان تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستری حداکثر در ۷۲ ساعت اجرا شده است.

بهرسی افزود: زمان رسیدگی به تقاضای تفکیک آپارتمانی از دوماه به دوروز تقلیل یافت و همچنین دو پروژه ساختمانی در سالجاری برای واحدهای ثبتی ناحیه دو شهرکرد و کوهرنگ کلنگ زنی و احداث شد و برای احداث واحدهای ثبتی شهرستان های سامان و کیار موافقت نامه منعقد شده است.

وی افزود: صدور ۹۸ درصدی اسناد مالکیت اراضی ملی و تحقق برنامه هدف سال ۹۵ در مقوله جانمایی، پلاک گذاری و تثبیت قطعات در لایه های منابع طبیعی و صدور اسناد مالکیت دولتی نیز انجام شده است.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ درصد استعلات الکترونیکی و ثبت خلاصه معاملات الکترونیکی در کمتر از دو روز پاسخ داده شد.