استقبال کنگره جهانی یهودیان از مواضع دولت ترامپ در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کنگره جهانی یهودیان، این کنگره از تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران به خاطر آزمایش اخیر موشکی استقبال کرده و این اقدام را موضع «محکم و مناسب» علیه خصومت های ادامه دار ایران در قبال رژیم اسرائیل و آمریکا و متحدانشان توصیف کرد.

«رونالد اس لاودر» رئیس این کنگره در اظهاراتی در این خصوص مدعی شد: ایران همواره با اقدامات مبارزه طلبانه از حسن نیت جامعه جهانی سو استفاده کرده است و در سطح خاورمیانه تهدیداتی را متوجه آمریکا و اسرائیل کرده است تهدیداتی از قبیل اینکه اسرائیل باید از نقشه محو شود.

وی در ادامه با اشاره به مواضع اخیر دولت جدید آمریکا در قبال ایران گفت: دولت آمریکا موضع مناسب و محکمی را در قبال رخدادهای اخیر اتخاذ کرده است و نشان داده است که تخطئه های تکراری ساده توافق هسته ای از سوی ایران را تحمل نخواهد کرد و به هر گونه تهدیدی پاسخ مناسبی خواهد داد.



