۱۹ واحد صنعتی در شهرک صنعتی حیدریه گازرسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان باهفتمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی باحضور سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استاندار، بهمن طاهرخانی نماینده مجلس شورای اسلامی، سیاوش طاهرخانی فرماندار تاکستان و مسئولان اجرایی وانتظامی، بطور همزمان، طرح گازرسانی به ۱۹ واحد صنعتی درشهرک صنعتی حیدریه تاکستان به پایان رسید و افتتاح شد.

طرح گازرسانی به ۱۹ واحد صنعتی ضیاءآباد با ۵ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال اعتبار اجرا شده است.

همچنین پایگاه فوریت های امدادی ضیاءآباد با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و چاه شماره هفت دیال آباد با ۱۱ میلیارد ریال از دیگر طرح های به بهره برداری رسیده در این بخش است.