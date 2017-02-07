افزایش۱۳درصدی پرونده های ضرب و جرح عمدی در چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله موسوی ظهر سه شنبه در نشست خبری دادگستری استان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون هشت هزار و ۳۴ مورد پرونده ضرب و جرح عمدی در دادسراها و دادگاه های این استان تشکیل شده است که این رقم در مدت مشابه در سال گذشته که هفت هزار و ۸۱ مورد بوده، افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

موسوی گفت: از ابتدای سالجاری تا دی ماه تعداد پرونده های وارده در خصوص توهین به اشخاص عادی هفت هزار و ۷۲۳ مورد که این رقم در مدت مشابه در سال گذشته شش هزار و ۵۳۸ مورد بوده که ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: مراکز مشاوره زوج ها در دادگستری های چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده است که این مراکز نقش مهمی در کاهش واقعه های طلاق در این استان داشته است.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بیشترین پرونده های دادگستری چهارمحال و بختیاری در زمینه های توهین به اشخاص، ضرب و جرح و... بوده است.