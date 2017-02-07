تکمیل راه های مواصلاتی شهرستان دشتی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح بعد از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی توسعه و اشتغال شهرستان دشتی با بیان اینکه اقدامات خوبی در سطح شهرستان صورت گرفته است، اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی کارهای زیربنایی خوبی انجام شده است.

وی افزود: هم اکنون چندین محور از جمله دولت آباد- زیارت، ناصری- شنبه، ورودی و خروجی خورموج و خورموج- لاور –دشت پلنگ در سطح اجرا است که می‌طلبد در روند اجرایی آنها تسریع شود.

مصلح با بیان اینکه مشکلات بافت های فرسوده در شهر خورموج مرتفع شود، ادامه داد: تاکنون اقدامات خوبی در خصوص بافت فرسوده شهر خورموج صورت گرفته ولی هنوز مشکلاتی وجود دارد.

وی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد نبود اعتبار برای زمین هایی که نیاز به عقب نشینی دارد.

امام جمعه خورموج ادامه داد: در حال حاضر سه حوزه علمیه برداران و خواهران در سطح شهرستان وجود دارد که هم اکنون ساختمان پیامبر اعظم در دست اجرا است که امیدواریم هر چه زودتر تکمیل و بهره برداری برسد.