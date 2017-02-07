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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۰

امام جمعه خورموج:

تکمیل راه های مواصلاتی شهرستان دشتی تسریع شود

تکمیل راه های مواصلاتی شهرستان دشتی تسریع شود

دشتی- امام جمعه خورموج بر ضرورت تسریع در تکمیل راه‌های مواصلاتی این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح بعد از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی توسعه و اشتغال شهرستان دشتی با بیان اینکه اقدامات خوبی در سطح شهرستان صورت گرفته است، اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی کارهای زیربنایی خوبی انجام شده است.

وی افزود: هم اکنون چندین محور از جمله دولت آباد- زیارت، ناصری- شنبه، ورودی و خروجی خورموج و خورموج- لاور –دشت پلنگ در سطح اجرا است که می‌طلبد در روند اجرایی آنها تسریع شود.

مصلح با بیان اینکه مشکلات بافت های فرسوده در شهر خورموج مرتفع شود، ادامه داد: تاکنون اقدامات خوبی در خصوص بافت فرسوده شهر خورموج صورت گرفته ولی هنوز مشکلاتی وجود دارد.

وی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد نبود اعتبار برای زمین هایی که نیاز به عقب نشینی دارد.

امام جمعه خورموج ادامه داد: در حال حاضر سه حوزه علمیه برداران و خواهران در سطح شهرستان وجود دارد که هم اکنون ساختمان پیامبر اعظم در دست اجرا است که امیدواریم هر چه زودتر تکمیل و بهره برداری برسد.

کد مطلب 3900299

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