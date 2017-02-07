۱۰ پروژه عمرانی در شهرستان بویین زهرا افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، روح الله بابایی صالح نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی و قاسمی فرماندار بویین زهرا و حبیبی انبوهی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری، تعداد ۱۰ پروژه کشاورزی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال در شهرستان بوئین زهرا افتتاح و کلنگ زنی شد.

طرح های افتتاح شده شامل:لوله گذاری انهار کشاورزی، آسفالت وجدول گذاری روستای فیض آباد،بهره برداری از آسفالت روستای ولد آباد، کارگاه تولیدی تعاونی دهیاری های بخش مرکزی بوئین زهرا، آموزشگاه های روستاهای رحمت آباد و مرادآباد، راه روستای زین آباد در بخش شال و افتتاح اداره ثبت احوال بخش دشتابی است.

همچنین کلنگ احداث پارک کودک درروستای فیض آباد و پروژه های گازرسانی به روستای زین آباد، اداره گاز و بوستان شهرداری ارداق به زمین زده شد.

علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار در هفتمین روز از گرامیداشت پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی در بدو ورود به شهرستان بوئین زهرا با حضور در گلزار شهدای روستای عصمت آباد با اهدا گل و نثار فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.