ديدار نماينده عنان با رئيس جمهوري عراق / هيئتي از عشاير عراق با نوري المالكي ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، نماينده عنان و رئيس جمهوري عراق دراين ديدار كه در بغداد انجام شد، اوضاع كنوني اين كشور را بررسي كردند.



دفتر سازمان ملل متحد در بغداد در بيانيه اي اعلام كرد كه دوطرف درباره اولويت هاي مرحله آينده براي كسب بيشترين موفقيت در عراق و تحولات سياسي و امنيتي اخير اين كشور و اوضاع حقوق بشر در آن بحث و تبادل نظر كردند.

نماينده كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در اين ديدار همچنين، طالباني را از نتايج سفر دوره اي اخير خود به ابوظبي؛ نيويورك و واشنگتن آگاه كرد.

از سوي ديگر، رئيس جمهوري عراق از مشاركت سازمان ملل در عراق در چارچوب قطعنامه بين المللي تشكر كرد و انتظار خود درباره اجراي تعهدات عراق و جامعه بين المللي را اعلام داشت.

طالباني نماينده عنان را همچنين از پيشرفت صورت گرفته در زمينه طرح هاي ارائه شده در عراق از جمله "ميثاق توقف خونريزي" آگاه كرد.

در همين حال، نخست وزير عراق در ديدار هيئتي از شيوخ عشاير و افراد سرشناس شهرك صدر با وي در بغداد تاكيد كرد كه دوره كودتاها درعراق گذشته است و برون رفت از اوضاع امنيتي كنوني در طول سه ماه آينده صورت خواهد گرفت.

نوري المالكي افزود: مشاركت گسترده عراقي ها در انتخابات آنها را قادركرد تا اركان يك نظام نوين و مترقي را به خواست خود بنيانگذاري كنند و اين درحالي بود كه برخي طرف ها در تلاش براي شكست اين انتخابات و متوقف كردن روند سياسي در عراق و نبودن قانون اساسي در اين كشور بودند.

المالكي با اشاره به "پيشرفت حاصل در اوضاع امنيتي عراق" افزود كه اين كشور هم اكنون در آخرين مرحله رويارويي با چالش هاي امنيتي قرار دارد.

وي خاطرنشان كرد: امنيت با توپ و تانك و خشونت و زور برقرار نمي شود و اين همان اشتباهي است كه نيروهاي بيگانه بعد از اشغال عراق مرتكب شدند و به همين دليل ما رويكرد آشتي ملي و عقد پيمان نامه ها بين طرف هاي سياسي را براي جلوگيري از بروز جنگ طائفه اي انتخاب كرده و در اين سمت و سو حركت كرديم.

وي با ستايش از شهرك صدر بغداد، اين منطقه را "خطه شيران در نبرد با ظلم و ديكتاتوري توصيف كرد و گفت كه مردم آن شهداي زيادي نثار كرده اند".

از سوي ديگر، شيوخ و سرشناسان شهرك صدر نيز بر موضع حمايتي خود از دولت عراق و آمادگي براي مسئوليت پذيري در جهت روند سياسي و گسترش امنيت و صلح و برادري در بين همه عراقي ها تاكيد كردند.